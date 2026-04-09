Един от най-богатите румънци, известният като "краля на асфалта" Доринел Умбрареску, разширява индустриалното си присъствие в родината. Той получи зелена светлина да придобие активите на фалиралия завод на ArcelorMittal в Хунедоара.

Сделката, оценена на €12,5 милиона (без ДДС), беше одобрена от Съвета по конкуренцията на Румъния, който заключи, че тя не създава съществени пречки пред конкуренцията и е съвместима с нормална пазарна среда. Купувач е компанията UMB Steel, контролирана от семейство Умбрареску.

Сделка за активи

Придобиването обхваща ключовите активи на металургичния комбинат - производствени съоръжения и инсталации, оборудване, материални запаси, както и индустриални терени и сгради в района на Хунедоара. Обект на сделката са и част от свързаните недвижими имоти извън основната площадка.

Важно уточнение е, че тя засяга единствено активите, а не самото дружество. Това означава, че натрупаните задължения остават извън обхвата на придобиването, което е подход, често използван при преструктуриране на индустриални предприятия в затруднение.

Индустриална история с тъжен край

Заводът на ArcelorMittal Hunedoara прекрати производството си през септември 2025 г., след продължителен период на финансов натиск. Основните причини за това бяха високите разходи за енергия и свиващото се търсене. доведоха до решение за ограничаване на загубите чрез спиране на дейността.

С над вековна история, комбинатът е сред ключовите стълбове на румънската стоманодобивна индустрия, произвеждайки валцувана стомана за строителството, инфраструктурата и енергетиката. В момента на затварянето там работят около 500 души, като впоследствие персоналът е сведен до минимален състав за поддръжка и охрана.

Интеграция

Групата UMB, позната основно като водещ строител на пътна инфраструктура в Румъния, през последните години постепенно разширява дейността си към индустриално производство. Освен в строителството на магистрали и скоростни пътища, компанията има интереси в производството на строителни материали, бетон и енергия.

С покупката на активите в Хунедоара Умбрареску прави ясна стъпка към вертикална интеграция - осигуряване на собствени метални ресурси за бъдещите си проекти. Подобен ход намалява зависимостта от външни доставчици и дава по-голям контрол върху разходите в ключов сектор като инфраструктурното строителство.

Групата му вече генерира оборот от над €2,8 милиарда, което й дава сериозен финансов ресурс за подобни индустриални придобивания.

Преразпределение в сектора?

Ходът в Хунедоара идва на фона на по-широка надпревара за стратегически активи в румънската металургия. Името на Доринел Умбрареску беше сред кандидатите за придобиването на най-големия производител на стомана в страната Liberty Galați през есента на 2025-а.

Сред основните му конкуренти пък бе украинският милиардер Ринат Ахметов чрез Metinvest, която вече засили присъствието си в Румъния с придобиването на ArcelorMittal Tubular Products Iași (AMTP Iași) - производител на заварени тръби от въглеродна стомана.

На този фон двамата се очертават като водещи играчи в борбата за ключови индустриални активи в съседна Румъния. Пазар, който преминава през активна консолидация и преструктуриране.

Засега няма официална информация дали и кога производството в Хунедоара ще бъде възобновено. Въпреки това анализатори виждат потенциал за частично рестартиране, особено на фона на стабилното търсене на строителни материали в региона.