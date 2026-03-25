Промет Стиил" ЕАД продава стоманени продукти в САЩ в съответствие с пазарните условия, приложими за американския пазар. Считаме, че сме спазвали изцяло обичайните търговски практики и правила при продажбата на нашите продукти на пазара в САЩ. Това посочват в отговор на въпроси на Money.bg от холдинга Metinvest, който притежава голямото българско металургично предприятие.

"Промет Стиил" се оказа в центъра на разследване на американските власти, свързано с вноса на арматура в страната. Компанията е единствената конкретно спомената в съобщение за резултатите от предварително производство на Министерството на търговията на САЩ, касаещо този тип продукция, идваща от България.

Заключението е, че тя се продава под справедлива стойност. Въведени са временни мерки, които включват изискване на парични депозити в размер, равен на установения дъмпингов марж от 52,8%. До приключване на разследването те имат ефект, сходен с този на мито - при плащането им стоката може да се реализира на пазара. Ако Комисията за международна търговия във Вашингтон установи съществена вреда за американската индустрия или риск от такава, може да се стигне до реално налагане на мита на арматурата от България.

"Представители на "Промет Стиил" ЕАД и "Метинвест Холдинг" оказват пълно съдействие на съответните американски органи за изясняване на ситуацията/различията в разбирането на определени събития, които доведоха до обявените предварителни мерки", подчертават от холдинга на най-богатия украинец Ринат Ахметов.

Вчера пред Money.bg изпълнителният директор на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) Политими Паунова обясни, че "Промет Стиил" е единственото българско металургично предприятие, което изнася по-големи количества арматура за САЩ, но по нейна оценка отново не става дума за значим дял от общата му продукция.

Източник: Промет Стиил

Тя обясни и че компанията няма топилна мощност и внася материал от Украйна, който преработва. По думите ѝ именно в тази връзка е възможно американските власти да претендират за неоправдано ниски разходи някъде по веригата - няма голяма вероятност дейности на българска територия да са били интерпретирани като заобикаляне на законодателството.

От Metinvest подчертават: "С цел по-точното изясняване на текущите въпроси ще бъде необходима и информационна подкрепа и разяснения от страна на българските държавни органи по отношение на определени въпроси, оказващи влияние върху предварителните мерки".