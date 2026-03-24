Вносът на арматура от България се извършва на цени под справедлива стойност. Това е заключението от предварителното производство на Министерството на търговията в САЩ. При доказване на вреда за американската индустрия, може да се стигне и до налагането на антидъмпигови мита.

Както става ясно от съобщение, публикувано във Федералния регистър и цитирано от БТА, разследването обхваща периода между началото на април 2024 г. и края на март 2025 г. и разглежда всички видове арматура с изключение на гладките кръгли пръти.

В него единствената индивидуално разглеждана компания е "Промет Стиил" АД, която е един от металургичните гиганти у нас. За нея е изчислен предварително дъмпингов марж от 52,8%, като той се прилага и за всички останали износители.

Въведени са временни мерки, които включват изискване на парични депозити в размер, равен на установения дъмпингов марж. До приключване на разследването те имат ефект, сходен с този на мито - при плащането им стоката може да се реализира на пазара.

Какво знаем за "Промет Стиил"?

Разположено в с. Дебелт на 25 километра от пристанището в Бургас, предприятието е високотехнологичен производител на стоманени профили. Специализирано е в горещо валцоване на армировъчна стомана и прокат.

Заводът е в експлоатация от 1988 г., като от 2010 г. е част от холдинга Metinvest Group на най-богатия украинец Ринат Ахметов.

Производствената мощност на "Промет Стиил" е 800 000 тона годишно, като компанията е участвала в големи проекти като "Дунав мост 2", метростанция "Летище София", зала "Арена Армеец" и ред други.

Към януари тази година работещите в нея са над 460. Приходите за 2024 г. са близо 560 милиона евро, което е почти 5% скок на годишна база. Регистрирана е и печалба от над 12 милиона евро.

Финансовите резултати на "Промет Стиил" я поставят в челната тройка в сектор "Металургия" на класацията на Капитал - веднага след лидера "Аурубис България" и "София Мед".

Защо САЩ разследват българската арматура?

Сред българските металургични компании само "Промет Стиил" изнася по-големи количества арматура в САЩ, посочи пред Money.bg изпълнителният директор на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) Политими Паунова.

Тя обясни, че компанията няма топилна мощност и внася материал от Украйна, който преработва. По думите ѝ именно в тази връзка е възможно американските власти да претендират за неоправдано ниски разходи някъде по веригата.

"За всичко, което са направили като доработка в България, нямам съмнения за заобикаляне на законодателството", категорична беше тя. Според Паунова не е изключено случващото се да е и опит на Вашингтон да търси алтернативен механизъм за контрол на вноса след отмяната на митата, наложени от президента Доналд Тръмп.

Изпълнителният директор на БАМИ отбеляза, че износът на "Промет Стиил" към САЩ не е голям дял от общото производство на компанията, но по нейна информация вече са наети американски адвокати, които да защитават интересите на производителя.

Money.bg изпрати официално запитване към централата на Metinvest за коментар. Когато и ако получим отговор, ще го публикуваме.

От съобщението на американските власти се разбира, че българският производител е поискал отлагане на окончателното решение, като той трябва да дойде до 135 дни след публикуването на предварителните резултати (станало на 13 март).

Освен Министерството на търговията във Вашингтон, думата има и Комисията за международна търговия. Тя трябва да установи дали вносът причинява съществена вреда за американската индустрия или има риск от такава. Ако това бъде потвърдено, митата ще са на нивата на дъмпинговия марж - 52,8%.