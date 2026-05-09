През май 2019 г. Уолстрийт имаше нов любимец, който не миришеше на петрол или софтуер, а на грахов протеин и безграничен оптимизъм. Листването на Beyond Meat беше най-добрият дебют на борсата от близо две десетилетия — акциите скочиха със 163% още в първия ден, а инвеститорите вярваха, че са открили "Тесла на пържолите".

Само два месеца по-късно пазарната капитализация на компанията достигна главозамайващите 14,14 милиарда долара.

Днес, седем години по-късно, същата тази компания се бори за правото си изобщо да фигурира на таблото на Nasdaq, докато акциите ѝ се търгуват за жълти стотинки — буквално.

Развръзката на една илюзия

Крахът на Beyond Meat не е просто лош късмет, а перфектна буря от четири фактора: кеш, конкуренция, потребителско доверие и... откровено озадачаващо управление, отбелязва MarketWatch.

Когато инфлацията започна да яде от бюджетите за храна, американският потребител бързо пресметна, че "фалшивото" месо е с над 4 долара на паунд (около 450 грама) по-скъпо от истинското. Носталгията по пържолата се оказа по-силна от екологичната съвест, а новостта на продукта просто изветря.

Данните от последните дни са безпощадни. Акциите на компанията паднаха с още 15% след разочароваща прогноза за продажбите през второто тримесечие — между 60 и 65 милиона долара, което е под и без това ниските очаквания на анализаторите.

За последната година стойността на компанията се стопи с близо 56%. От рекордните 234 долара за акция през 2019 г., днес цената гравитира около отчайващите 60 цента.

Лидерство или по-скоро заместващ продукт

Докато корабът потъва, капитанът очевидно е решил, че заслужава по-луксозна каюта. На фона на 78% срив на акциите през 2025 г. (най-лошата година в историята на фирмата), основателят и главен изпълнителен директор Итън Браун получи шесткратно увеличение на възнаграждението си.

Общият му пакет достигна 29,85 милиона долара, спрямо "скромните" 5 милиона година по-рано.

Този управленски финес върви ръка за ръка с административен хаос. Компанията закъсня с одитирания си годишен отчет заради открита "съществена слабост" във финансовия контрол върху инвентара.

И докато мениджмънтът се опитва да закрепи положението, акционерите бяха подложени на брутално разводняване. В опит да преструктурира дълговете си, Beyond Meat издаде стотици милиони нови акции. Математиката е проста и болезнена: ако след IPO-то сте притежавали 1% от компанията, днес вашият дял се е стопил до едва 0,13%.

Бягство към... газираната вода

В опит да избяга от имиджа на закъсала компания за не-точно-бургери, Beyond Meat предприема мащабен ребрандинг. Вече трябва да я наричаме Beyond The Plant Protein Co. Но промяната на табелата е само началото. Итън Браун сега залага всичко на "функционалните" напитки.

Това лято в Ню Йорк трябва да дебютира Beyond Immerse — газирана напитка, натъпкана с протеини и фибри. Браун твърди, че компанията има "научното ноу-хау" да доминира в този сегмент, но пазарът на протеинови шейкове и уелнес напитки е пренаселен от гиганти като PepsiCo, Kraft Heinz и Hershey.

Дори специализираните играчи в сектора като BellRing Brands (производителят на Premier Protein) вече се оплакват от ценови войни и свиващи се маржове.

Последен шанс за оцеляване

Beyond Meat вече затвори бизнеса си в Китай, съкрати разходи, консолидира складове и излезе от по-слабо печелившите продуктови линии. Проблемът е, че дори тези мерки може да се окажат закъснели. Компанията разполага с около 206 милиона долара в брой, докато дълговете ѝ надхвърлят 411 милиона долара.

Анализаторите изчисляват, че при сегашното темпо на "горене" на капитал, парите ще стигнат за още около шест тримесечия.

За да избегне окончателното изхвърляне от борсата, мениджмънтът обмисля "обратен сплит" на акциите — техническа хватка за изкуствено вдигане на цената над 1 долар чрез обединяване на съществуващите книжа. На пазара обаче подобен ход рядко се приема като знак за сила; той е по-скоро психологическият еквивалент на бяло знаме.

Историята на Beyond Meat е класическа притча за "балонизирания" капитализъм: от месиански амбиции за спасяване на планетата до борба за оцеляване в лепкавия свят на газираните протеини.

Дали брандът ще успее да се рестартира като компания за напитки, или просто ще остане в учебниците като най-скъпата грахова супа в историята, предстои да видим. Но засега вкусът за инвеститорите остава по-скоро горчив.