През изминалата 2025 година, Русия е внесла замразено говеждо месо от Бразилия на обща стойност почти 473 милиона долара, което е рекорд от 2015 г. насам. Това установи РИА Новости, след като проучи данните за износа на южноамериканската страна.

Русия увеличава покупките си на месо от Бразилия за четвърта поредна година, като вносът за 2025 г. спрямо предходната, е скочил с впечатляващите 80%.Така показателят за миналата година е най-високият за последните 10 години, тъй като вносът през 2015 г. е достигнал във финансово изражение 546 милиона долара.

През 2025 г., Бразилия е увеличила общия си износ на замразено говеждо месо с 43% спрямо предходната година, достигайки в парично изражение 14,4 милиарда долара.

Така Русия, заедно с Мексико, се нареждат на трето място сред най-големите вносители на говеждо месо от държавата, произвеждаща и изнасяща най-много в света от този основен хранителен продукт. Уточнява се, че както Русия, така и Мексико, за закупили по 3% от целия износ на този продукт.

Най-голям обем бразилско говеждо във физическо и финансово изражение обаче, е закупила държавата Китай. Огромните 61% от доставките на бразилско говеждо през миналата година са отишли само в страната с втората по размер икономика в света.

Втора по обем на покупките на бразилско говеждо е страната с най-голямата икономика в света, САЩ. По това направление е отишло 8% от изнасяното в чужбина говеждо месо от Бразилия.