Бразилската компания JBS SA, която е световен лидер при производството на месо, за цялата 2025 г. увеличи нетната си печалба печалба до 2,02 милиарда долара от 1,77 милиарда долара година по-рано, което представлява скок от близо 15%. А приходите на компанията за миналата година нараснаха до 86,18 милиарда долара от 77,18 милиарда долара за 2024 г.

Само за четвъртото тримесечие на 2025 г., компанията увеличи приходите си с 15% на годишна база, надминавайки прогнозите, докато нетната ѝ печалба обаче за периода нарасна само с 0,5%, което е под пазарните очаквания.

Според финансовите отчети на компанията, нетната печалба за периода октомври-декември 2025 г. възлиза на 415,1 милиона долара, в сравнение с 412,9 милиона долара за същия период на миналата година.

Приходите за 4-то тримесечие на годишна база се увеличиха до рекордните за тримесечен период 23,06 милиарда долара, от 19,97 милиарда долара година по-рано. Анализатори, анкетирани от LSEG, очакваха печалбата на компанията за тримесечието да бъде 428 милиона долара, а приходите да са 22,38 милиарда долара.

Уточнява се, че през миналата година бразилската JBS извърши реорганизация, в резултат на която, компания майка стана регистрираната в Нидерландия JBS NV.