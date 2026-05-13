Българската икономика е нараснала с 2,9% на годишна база, отбелязвайки втория най-солиден растеж на БВП сред страните членки на еврозоната, за които са налични данни, показват данните на Евростат за първото тримесечие на годината. По-добра експанзия от 3% е отчетена единствено в Кипър.

Спрямо три месеца по-рано, БВП на България се повиши през първото тримесечие на 2026 г. с 0,7%, като по-добър растеж в рамките на еврозоната беше отчетен единствено във Финландия (повишение с 0,9%).

На този фон растежът на БВП на еврозоната се забави през първото тримесечие на 2026 г. до 0,8% на годишна база от 1,3% в края на предходната година, отбелязвайки най-слаба експанзия от второто тримесечие на 2024 г.

В рамките на целия Европейски съюз БВП нарасна с 1%, но след повишение с 1,4% през четвъртото тримесечие на 2025 г., показва експресната оценка на европейската статистическа служба. На тримесечна основа икономиката на еврозоната нарасна през периода януари - март 2026 г. с 0,1%, а в ЕС - с 0,2 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г., когато беше отчетен аналогичен растеж.

Забавянето на икономическия растеж в ЕС и еврозоната идва на фона на избухналата енергийната криза в Близкия изток след началото на войната в региона, която предизвика рязко покачване на цените на основните енергийни стоки от началото на март.