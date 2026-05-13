В продължение на повече от две десетилетия глобалната икономика функционираше върху една фундаментална предпоставка: Китай беше най-голямата дефлационна сила в света. Евтината работна ръка, огромният производствен капацитет и агресивният износ държаха цените на индустриалните стоки ниски и позволяваха на западните централни банки да поддържат лихви близо до нулата дори при силен икономически растеж. Днес обаче започва да се оформя напълно различна картина.

Последните данни от Китай са тревожен сигнал за глобалната икономика. Производствената инфлация в страната, измервана чрез индекса на производствените цени, скочи с 2.8% на годишна база през април, което е най-високото ниво от 45 месеца насам и значително над очакванията на анализаторите за 1.6%. Само преди месец показателят беше едва 0.5%, а преди това Китай прекара почти три години в дефлационна среда с падащи фабрични цени.

Това не е просто статистически обрат. Това е промяна в глобалния инфлационен режим.

Още по-важно е какво стои зад тези числа. Инфлацията в Китай не идва от силно потребление или икономически бум. Китайската икономика продължава да страда от слаб имотен сектор, ниско вътрешно търсене и проблеми при потреблението. Продажбите на жилища остават с над 25% под нивата отпреди кризата, а младежката безработица в големите градове остава близо до двуцифрени стойности. Вместо това инфлацията идва от разходите, най-вече енергията.

След началото на конфликта в Близкия изток и блокадата около Ормузкия проток цените на енергията започнаха рязко да растат. Брентът се движеше около 70 долара в началото на годината, а впоследствие премина над 100 долара за барел. Това удари директно китайската индустрия, защото страната остава един от най-големите вносители на петрол и природен газ в света.

Китайските власти вече повишиха вътрешните цени на бензина и дизела няколко пъти от началото на конфликта. Авиокомпаниите започнаха да добавят нови горивни такси. Производствените цени при металите, петрола, газа и технологичното оборудване растат ускорено. Именно затова индексът на производствените цени скочи толкова рязко само за един месец.

Проблемът е, че когато Китай започне да генерира инфлация, това не остава локален феномен.

Китай е индустриалното сърце на световната икономика. Страната произвежда около 31% от глобалната индустриална продукция и е ключов доставчик на електроника, машини, компоненти, батерии, соларни панели и индустриално оборудване. Европа и САЩ са дълбоко зависими от тези вериги за доставки.

Това означава, че по-високите фабрични цени в Китай постепенно започват да се прехвърлят към западните икономики. Ако производствените разходи за електроника, машини и компоненти в Китай растат с 2.8%, след време това се вижда и в цените на автомобилите в Германия, индустриалното оборудване във Франция или електрониката в САЩ.

Точно тук започва истинският проблем за централните банки.

Само преди няколко месеца пазарът беше почти убеден, че Федералният резерв ще започне агресивен цикъл на намаления на лихвите още през втората половина на 2026 г. Сега тази картина се разпада. Goldman Sachs вече отложи очакванията си за първо намаление чак за декември 2026 г., а второто вече се очаква през март 2027 г. Банката посочва една основна причина: енергийният шок и прехвърлянето му към инфлацията.

Според Goldman базовият индекс на личните потребителски разходи в САЩ вероятно ще остане близо до 3% през по-голямата част от годината вместо да се върне към целта на Фед от 2%. Това е критично важно, защото в момента основната лихва в САЩ остава в диапазона 3.50%-3.75%, а пазарът започва да приема, че тя може да остане там много по-дълго.

Pimco отиде още по-далеч. Дан Айвасцин предупреди, че пазарът не трябва напълно да изключва ново повишение на лихвите. Само допреди няколко месеца подобен сценарий изглеждаше почти абсурден. Днес вече не е. Това променя цялата логика на пазарите.

През последните две години технологичните акции и рисковите активи растяха не само заради AI бума, а и защото инвеститорите очакваха постепенно поевтиняване на капитала. Nvidia, Microsoft, AMD, Palantir и Broadcom се търгуваха при огромни оценки именно защото пазарът вярваше, че доходността по облигациите постепенно ще започне да пада.

Но ако инфлацията остане устойчива около 3%, а лихвите останат високи до 2027 г., оценките започват да изглеждат много по-уязвими.

Тук Европа е в още по-трудна позиция.

Европейската икономика расте значително по-бавно от американската. Прогнозите за растежа на еврозоната през 2026 г. вече са около 0.8%-1.0%, докато САЩ все още се движат около 1.7%-2.0%. Германия продължава да страда от слаб индустриален сектор, а производствените индекси остават близо до рецесионни нива.

В същото време Европа остава силно зависима от вносна енергия и китайски компоненти. Ако Китай започне да изнася по-високи фабрични цени, а петролът остане над 100 долара, тогава европейските компании ще бъдат ударени двойно. Първо чрез по-скъпа енергия и второ чрез по-скъпи индустриални доставки.

Това поставя Европейската централна банка в почти невъзможна ситуация.

От една страна икономиката има нужда от по-ниски лихви. От друга страна инфлацията може отново да започне да се ускорява. Само енергийният компонент в еврозоната вече расте с около 11% на годишна база, а ако Китай продължи да генерира производствен инфлационен натиск, този процес вероятно ще се засили.

Историята показва колко опасна е подобна комбинация.

През 70-те години именно енергийният шок и по-високите производствени разходи доведоха до дълъг период на стагфлация. Тогава централните банки дълго време вярваха, че инфлацията е временна. Вместо това тя остана висока почти десетилетие.

Разбира се, днешната икономика е различна. Но има притеснителни прилики. Светът навлиза в период на деглобализация, геополитически конфликти и скъпа енергия. AI революцията допълнително увеличава търсенето на електричество, чипове, памет и инфраструктура. Само Microsoft, Amazon, Meta и Alphabet планират капиталови разходи за над 350 милиарда долара тази година, голяма част от които са свързани с AI центрове за данни.

Това създава нов структурен натиск върху суровините и енергията.

В Китай вече се виждат първите признаци на този преход. Производствената инфлация се връща въпреки слабото вътрешно търсене. Това означава, че инфлацията вече не е функция само на потреблението. Тя започва да се движи от предлагането, енергията и индустриалните ограничения.

А това е много по-трудно за контролиране.

Централните банки могат да охладят търсенето чрез по-високи лихви. Но не могат лесно да намалят цената на петрола, да отворят Ормузкия проток или да решат геополитическите конфликти.

Именно затова пазарът постепенно започва да променя очакванията си. Преди година основният сценарий беше "меко приземяване" и бързо връщане към ниска инфлация. Днес все повече инвеститори започват да приемат възможността за много по-дълъг период на високи лихви и структурно по-висока инфлация. Това е фундаментална промяна.

Защото ако Китай вече не е дефлационната машина на света, тогава целият модел на евтин капитал, евтина енергия и евтини стоки започва постепенно да се разпада.

И именно там се намира истинският риск за пазарите през следващите години.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.