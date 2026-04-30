За първото тримесечие на 2026 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на Русия е намалял с 0,3% на годишна база, т.е. спрямо същия период на миналата година. Тази информация се съдържа в документ на Министерството на икономическото развитие на страната, пише "Комерсант".

По-конкретно, за март 2026 г. БВП на Русия се е увеличил с 1,8% в сравнение със същия месец на миналата година, или с 1,4% - сезонно коригиран. През февруари обаче икономиката се е свила с 1,1%, а през януари с 1,8%.

Растежът на реалните доходи на населението през първото тримесечие на 2026 г. е 2,6% на годишна база. През четвъртото тримесечие на 2025 г. показателят е бил 6,6%, т.е. темпът на растеж на доходите значително се забавя.

През първото тримесечие като цяло безработицата в Русия е 2,2%, като за март показателят е 2,2%, а за февруари - 2,1%.

Към края на април инфлацията в Русия е 5,72% на годишна база, за март показателят е 5,86% на годишна база, а за - февруари 5,91% на годишна база. За януари - април 2026 г, т.е. за 4 месеца, потребителските цени в страната са се увеличили с 3,21%.

През септември 2025 г. Министерството на икономическото развитие на страната прогнозира ръст на БВП от 1,3% за 2026 г., но през март тази година съобщи, че ще намали прогноза. Централната банката на Русия прогнозира ръст на БВП за годината в диапазона от 0,5-1,5%. През 2025 г. БВП на Русия нарасна с 1%, докато за 2024 г. показателят се покачи с 4,9%.