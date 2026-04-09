През първото тримесечие на фискалната 2026 г., нетната печалба на американския производител на популярната в цял свят марка дънкови дрехи, Levi Strauss & Co.,се е увеличила с 30%.

Според финансовите отчети на компанията, нетната печалба за тримесечието, приключило на 1 март (декември 2025 г. - февруари 2026 г.), е 175,8 милиона долара, или 45 цента на акция, в сравнение със 135 милиона долара, или 34 цента на акция, през същия период на предходната финансова година.

Печалбата на компанията, без еднократните разходи, се е увеличила от 38 цента до 42 цента на акция.

Приходите като цяло са нараснали с 14% до 1,74 милиарда долара. По-конкретно, приходите на Levi's са се увеличили с 9% в Северна и Южна Америка, с 24% в Европа и с 13% в Азия.

Анализаторите средно очакваха компанията да отчете коригирана печалба от 37 цента на акция, при приходи от 1,65 милиарда долара.

Levi's очаква ръст на приходите от 5,5-6,5% за текущата фискална година, при предишна оценка от 5-6%. Компанията също така очаква коригирана печалба в диапазона от 1,42-1,48 долара на акция, в сравнение с предишната оценка от 1,40-1,46 долара на акция.

Пазарната капитализация на Levi's е спаднала със 7,4% до 7,7 милиарда долара през последните три месеца, докато индексът S&P 500 е паднал с 4,7%.