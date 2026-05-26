Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) отдавна е синоним на инвестициите в изкуствен интелект в Азия. Тази година обаче акциите на компанията - въпреки ръста от около 46%, изостават значително зад съперници, концентрирали се в различни сегменти от AI вълната: чип дизайнерът MediaTek и производителят на памет Samsung Electronics.

MediaTek, водещият тайвански дизайнер на чипове, е поскъпнал с над 140% от началото на годината - най-голямото изоставане на TSMC спрямо него от поне 2009 г. насам, сочат данни на Bloomberg.

Компанията залага агресивно на специализирани AI ускорители за центрове за данни и вече си партнира с Alphabet за разработка на такива чипове. Главният изпълнителен директор на MediaTek заяви в края на април, че AI мегатрендът е "неоспорим" и посочи, че компанията се цели в милиарди долари приходи от облачни AI чипове.

Зад тласъка стои и по-широка пазарна логика: с все по-масовото използване на AI за inference задачи, при които вече обучени модели изпълняват конкретни задачи, нараства нуждата от по-малко специализирани централни процесори (CPU), каквито произвеждат Samsung и Intel, а не само TSMC.

Samsung също отбеляза ръст от над 140% тази година и в началото на май премина прага от 1 трилион долара пазарна капитализация - ставайки член на елитния клуб наред с TSMC.

Движещата сила е търсенето на памет с висока пропускателна способност (HBM - high-bandwidth memory), необходима за обучение и изпълнение на мащабни AI модели. През първото тримесечие на 2026 г. Samsung отчете рекордна оперативна печалба в историята си, а договорните цени на DRAM паметта скочиха с над 50% само за три месеца.

TSMC се фокусира върху логически чипове и няма директна експозиция към бума при паметта - което я лишава от едни от най-големите печалби в сектора.

Има и друг аспект. Много активни фондове имат ограничение от 10% за отделна акция, докато TSMC формира над 40% от тайванския индекс Taiex. Това принуждава мениджърите да търсят алтернативи. Новият капитал, набиран във фондовете, непропорционално се насочва към други технологични компании, които също се облагодетелстват от рекордните AI разходи, посочват експерти.

Южнокорейският индекс Kospi е нараснал с около 80% тази година - резултат без аналог сред основните световни пазари. Тайванският бенчмарк също е нагоре с около 40%, подкрепен от AI екосистема, която се простира далеч отвъд TSMC - в сървъри, охлаждане и инфраструктура.