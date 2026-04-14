Бумът на изкуствения интелект продължава да концентрира печалбите в шепа технологични гиганти. В центъра на тази верига остава тайванската TSMC - най-големият производител на напреднали чипове в света и ключов доставчик за AI индустрията, пише Ройтерс.

Компанията е на път да отчете четвърто поредно рекордно тримесечие, като анализатори очакват нетна печалба от около 542,6 млрд. тайвански долара (приблизително $17,1 милиарда) за периода януари-март. Това би означавало ръст от около 50% на годишна база и нов исторически максимум.

На пръв поглед става дума за още един безупречен резултат. Но за инвеститорите все по-важният въпрос вече не е дали TSMC расте, а доколко този растеж е устойчив.

AI търсенето изпреварва възможностите

Двигателят зад рекордите остава същият - масовото търсене на чипове за AI инфраструктура, което продължава да изпреварва производствения капацитет на компанията. TSMC произвежда ключови компоненти за най-големите играчи в сектора, включително Nvidia и Apple.

Тази концентрация превърна компанията в своеобразен барометър на целия AI цикъл - и в един от основните му капацитетни ограничения.

Пазарната капитализация на TSMC вече достига $1,6 трилиона, което я прави най-ценната компания в Азия и почти двойно по-голяма от южнокорейската Samsung Electronics.

Именно тази доминация обаче поставя и нов риск: очакванията вече са изключително високи, а всяко забавяне в AI търсенето може да има непропорционален ефект върху оценката й.

Инвеститорите гледат отвъд рекордите

В четвъртък TSMC ще публикува не само резултатите за първото тримесечие, но и актуализирани прогнози за второто тримесечие и целогодишната перспектива. Именно тези насоки ще бъдат ключови за пазара.

Според Артър Лай от Macquarie Capital, компанията има потенциал отново да повиши прогнозите си за приходите, подкрепена от устойчивото търсене на AI инфраструктура.

Но инвеститорският фокус се измества: не толкова върху самите рекорди, колкото върху това дали темпът на растеж може да се запази в следващите тримесечия.

Потенциални рискове

На фона на силните резултати остават и класическите рискове за сектора. Напрежението в Близкия изток може да повлияе върху доставките на ключови материали за производството на полупроводници като хелий и неон.

Според IDC, компанията е сравнително добре защитена в краткосрочен план благодарение на диверсифицирани доставчици и налични резерви, но структурната зависимост от глобални вериги на доставки остава фактор на несигурност.

TSMC продължава агресивната си експанзия извън Тайван, като инвестира около $165 милиарда в нови фабрики в САЩ, щата Аризона. Паралелно компанията пренастройва стратегията си и в Япония, където вече планира производство на 3-нанометрови чипове.

Акциите на TSMC, търгувани в Тайпе, са поскъпнали с около 28% от началото на годината, изпреварвайки ръста на по-широкия пазар.