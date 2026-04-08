Intel обяви, че ще се присъедини към проекта за комплекса от чипове с изкуствен интелект Terafab на Илон Мъск, заедно със SpaceX и Tesla, за да създадат процесори, захранващи амбициите на технологичния милиардер в областта на роботиката и центровете за данни. Акциите на гиганта скочиха с повече от 2% след новината, съобщава Reuters.

Информацията идва месеци след като Мъск изложи плановете на Tesla да изгради масивна фабрика за чипове с изкуствен интелект, която да захранва автономните амбиции на производителя на електромобили. Милиардерът предложи компанията да работи с Intel.

Възможностите на Intel ще помогнат за ускоряване на целта на Terafab да произвежда 1 терават годишно изчислителна мощност за бъдещи постижения в областта на изкуствения интелект и роботиката, заявиха от компанията в публикация в платформата X.

"Илон има доказан опит в преосмислянето на цели индустрии. Това е точно това, което е необходимо в производството на полупроводници днес. Terafab представлява стъпка в промяната в начина, по който ще се изграждат силициеви логики, памет и опаковки в бъдеще", коментира Тан.

Миналия месец Мъск заяви, че неговата космическа компания SpaceX, която наскоро се сля с фирмата за социални медии и изкуствен интелект xAI - и Tesla ще построят две фабрики за модерни чипове в обширно съоръжение в Остин, Тексас.

Едното съоръжение ще захранва автомобили и хуманоидни роботи, докато другото ще бъде проектирано за центрове за данни с изкуствен интелект в космоса, каза Мъск.

Междувременно SpaceX конфиденциално подаде заявление за първично публично предлагане в САЩ, подготвяйки почвата за това, което може да се превърне в най-голямото листване на фондовия пазар в историята. Компанията се стреми към пускане на пазара по-късно тази година.

За Intel, която изоставаше от конкурентите си в надпреварата за изкуствен интелект, партньорството ще повиши доверието на инвеститорите, тъй като усилията ѝ за преструктуриране набират скорост. Финансите на компанията се подобриха, тъй като тя наблюдава увеличено търсене на нейните процесори.

"Intel трябва да покаже, че може да подкрепи най-големите клиенти с най-важните им проекти и това изглежда е случаят с партньорството с Tesla", заяви анализаторът на DA Davidson Гил Лурия, наричайки го "важна стъпка" в преструктурирането на производителя на чипове.

Тан, който ръководи Intel повече от година, се стреми към агресивно преструктуриране, за да поправи финансите на производителя на чипове, включително чрез съкращения на работни места и продажба на активи. Фирмата е получила и милиарди долари инвестиции от Nvidia и правителството на САЩ, което сега е най-големият ѝ акционер.

Ключова част от стратегията за преструктуриране на Intel е нейният бизнес за договорно производство на чипове, наречен Intel Foundry, който продължава да отчита огромни загуби. Той регистрира оперативна загуба от 10,32 милиарда долара през 2025 г., докато приходите на сегмента са се увеличили само с 3%.

Въпреки това, днес Intel се фокусира върху своята производствена технология 18A, за която компанията заяви миналия месец, че може да бъде предложена на външни клиенти, след като до голяма степен беше ограничена за вътрешна употреба миналата година.