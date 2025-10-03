Акциите на американския производител на чипове Intel скочиха с 3% в четвъртък, като месечният ръст вече надхвърля 50%, съобщават световните агенции.

Вече говорим за над 37 долара цена на акция, т.е. 10-процентовият дял на американското правителство в компанията е около 16 млрд. долара. От гледна точка на Доналд Тръмп и администрацията му сделката определено е добра - инвестицията от август се равняваше на 8,9 млрд. долара при 20,47 долара за акция.

Само в сряда акциите на Intel скочиха със 7% след новината, че компанията води предварителни разговори с AMD. Това би било рядък пример за сътрудничество между ожесточени конкуренти на пазара на x86 процесори.

За AMD промяната би означавала намаляване на зависимостта от Taiwan Semiconductor Manufacturing, която е основният й производствен партньор. Анализаторите отбелязват, че преместването на част от производството в заводи на Intel в САЩ би помогнало на фирмата да се предпази от мита и проблеми с веригата на доставки.

Intel активно работи за привличане на значими клиенти, докато изпълнителният директор Лип-Бу Тан възстановява производственото подразделение на компанията. Привличането на AMD би било символична победа, демонстрираща че дори най-близкият конкурент има доверие в производствените възможности на Intel. Те бяха под сериозна въпросителна през последните години заради трудностите на компанията с най-новите полупроводникови процеси.

В допълнение към проектосделката с AMD, Intel са търсили и Apple като инвеститор, твърдят източници на Bloomberg. Двете компании обсъждат и как да работят по-тясно заедно, въпреки че преговорите са в ранен етап и може да не доведат до споразумение.

Такава сделка би последвала инвестицията от 5 милиарда долара миналата седмица от Nvidia, която планира да работи с Intel върху чипове за персонални компютри и дата центрове. Японският технологичен гигант SoftBank Group обяви инвестиция от 2 милиарда долара в Intel миналия месец.

Сделка с Apple, дългогодишен клиент на Intel, който премина към собствени процесори през последните пет години, би имала много силен ефект върху реномето на полупроводниковия гигант, но не е особено ясно какво би представлявала тя. Компанията зад iPhone и Mac проектира процесорите си сама и след това ги поръчва на заводите на TSMC.