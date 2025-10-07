Акциите на производителя на чипове AMD скочиха с над 30%, след като компанията обяви историческо партньорство с OpenAI, съобщават световните агенции. То включва както хардуер, така и акции.

Сделката позиционира AMD като стратегически партньор на създателя на ChatGPT и маркира едно от най-големите споразумения за доставка на графични процесори в индустрията за изкуствен интелект. Освен това производителят на Athlon и Ryzen процесорите вече е със $100 милиарда по-голяма пазарна стойност - над $340 млрд.

Според договореностите, OpenAI ще внедри 6 гигавата от GPU чиповете Instinct на AMD в продължение на няколко години и поколения хардуер. Първоначалното разгръщане от 1 гигават е планирано за втората половина на 2026 година.

Като част от сделката, AMD е издала на OpenAI варант за до 160 милиона акции от обикновените си акции на стойност над $26,3 милиарда, които ще се активират постепенно с постигането на определени етапи.

"Трябва да направим това", заяви президентът на OpenAI Грег Брокман пред CNBC. "Това е толкова централно за нашата мисия, ако наистина искаме да достигнем до цялото човечество." Брокман допълни, че компанията вече не може да пусне много функции в ChatGPT и други продукти заради липсата на изчислителна мощ.

Ако OpenAI упражни пълния варант, тя може да придобие приблизително 10% собственост в AMD, базирана на текущия брой акции в обращение. Партньорството обещава десетки милиарди долари приходи за AMD, макар компаниите да отказаха да разкрият точната сума на сделката.

За AMD това е както комерсиална крачка напред, така и валидация на пътната ѝ карта за чипове от следващо поколение. След години на изоставане от Nvidia на пазара на AI ускорители, AMD вече има флагмански клиент в челните редици на революцията в генеративния изкуствен интелект.

Изпълнителният директор Лиза Су нарече партньорството "истинска win-win ситуация".

Сделката идва само две седмици след като OpenAI обяви споразумение за $100 милиарда с Nvidia, което комбинира капиталова инвестиция с дългосрочна доставка на хардуер. Заедно с договора с AMD, OpenAI се е ангажирала с около $1 трилион нови разходи за изграждане на инфраструктура само за последните две седмици.

Компанията също е в преговори с Broadcom за производство на персонализирани чипове и вече е подписала $300 милиарда договор с Oracle за пет години.

Анализаторите посочват, че OpenAI стратегически диверсифицира доставчиците си на чипове, за да намали зависимостта от един производител и да облекчи натиска върху веригите за доставки в индустрията.

Сделката с AMD обаче идва и на фона на опасенията на много експерти от Уолстрийт, че секторът може да е в балон.