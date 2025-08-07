Акциите на Advanced Micro Devices (AMD) поеха рязко надолу с близо 8%, въпреки че компанията отчете по-добри от очакваните финансови резултати за второто тримесечие. Причината за пазарната реакция се крие в удар по бизнеса за $800 милиона, идващ от американските ограничения за износ на AI чипове в Китай.
AMD постигна 32% ръст на приходите до рекордните $7,69 милиарда, движен основно от силното представяне в сегментите за потребителски и гейминг чипове. Компанията също така предложи по-оптимистична прогноза за третото тримесечие от $8,7 милиарда. Въпреки това, инвеститорите останаха предпазливи поради въздействието на регулаторните ограничения.
Централният проблем се корени в спирането на доставките на AI чипа MI308, който беше специално проектиран за китайския пазар в съответствие с по-ранните американски изисквания за износ. В средата на април администрацията на Тръмп затегна правилата, което постави продуктите на AMD и Nvidia в регулаторен вакуум.
Компанията беше принудена да отпише инвентари, да анулира поръчки и да изключи Китай от прогнозите си за приходи.
Главният изпълнителен директор Лиза Су обясни, че приходите от AI чипове са се понижили годишно именно заради американските ограничения. Тя посочи напредък в прегледа на лицензите за износ, но не даде ясна времева рамка за отмяната им.
AMD очаква ударът от ограниченията да достигне $1,5-1,8 милиарда загубени приходи за 2025 година, концентрирани предимно във второто и третото тримесечие. Компанията залага на своя MI350 чип, който влезе в масово производство тази година и сега е в центъра на AI стратегията.
В сегмента за центрове за данни, който включва Instinct AI чиповете и сървърните процесори, AMD отчете 14% ръст на приходите до $3,2 милиарда - леко под пазарните очаквания. За сравнение, аналогичният сегмент на Nvidia скочи с 73% до $39,11 милиарда.
"Прогнозата за AI не показа вида ръст, който някои инвеститори търсеха", коментираха анализатори от Jefferies. Експертите от Bank of America обясниха негативната реакция с факта, че акциите вече бяха поскъпнали с около 80% в трите месеца преди обявяването на резултатите.
Въпреки предизвикателствата, акциите на AMD все още са с над 30% ръст от началото на годината. За 2026 година компанията планира да пусне своя MI400 ускорител и Helios платформа за хиперскейл клиенти.