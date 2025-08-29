Intel вече е частично държавна компания. Технологичният гигант, който проектира и произвежда компютърни чипове и други компоненти, получи $5,7 милиарда в брой като част от инвестиционната сделка с американския президент Доналд Тръмп, пише Quartz.

Миналата седмица Intel обяви споразумение с американското правителство, което позволява на Вашингтон да придобие 10% дял в някогашния технологичен лидер.

Сделката преобразува част или всички отпуснати средства на компанията под американския двупартиен Chips and Science Act в акционерен капитал, съобщи Bloomberg. На Intel бяха отпуснати общо $10,9 милиарда под закона за търговско и военно производство, който бившият президент Джо Байдън подписа през 2022 година. Финансирането под CHIPS Act трябваше да се разпределя във времето и да укрепи местното производство на компютърни чипове на Intel с нови проекти, включително нов завод в Охайо.

Още 3,2 милиарда долара държавни пари ще дойдат от програма за производство на сигурни чипове.

Общият размер на инвестицията от 8,9 млрд. долара прави САЩ най-големия акционер в Intel. Федералното правителство обаче ще е пасивен акционер, което означава, че няма управленски права като място в борда на директорите.

Администрацията на Тръмп е договорила възможност да получи допълнителни 5%, ако компанията спре да притежава повече от 51% от своя бизнес с производство по заявка, посочва "Ройтерс".

През юли Intel разкри, че бъдещето на производството на полупроводници зависи от привличането на голям клиент за следващото поколение производствен процес, известен като 14A. Ако това не се случи, компанията може да се оттегли напълно от производството на полупроводници.

Правителствената инвестиция в Intel идва в момент, когато технологичният гигант изостава от конкуренти като Nvidia в глобалната надпревара за AI чипове. През юни Intel обяви съкращения като част от програма за намаляване на разходите.

Новото споразумение е необичайно предвид традиционния американски акцент върху свободния пазарен капитализъм.

Исторически американското правителство избягваше пряката интервенция в икономиката, освен в специални случаи на огромна опасност - като когато взе временни дялове в автопроизводители и големи банки по време на финансовата криза от 2008 година.

Сега САЩ под ръководството на президента Доналд Тръмп се присъединяват към Китай в промотирането на "национални шампиони" - компании в стратегически сектори, които подпомагат националните интереси на техните правителства.

Така например Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) се разглежда като фаворит на Пекин в усъвършенстваното производство на чипове.