След години на съвместна доминация на PC пазара и последвала ги конкуренция в AI сферата, Nvidia и Intel изненадващо обявиха историческо партньорство. То спасява производителя на Pentium, но и вероятно ще има ефекти върху цялата технологична индустрия.

Nvidia ще закупи акции от Intel на стойност 5 милиарда долара на цена от $23,28 за акция, което представлява приблизително 4-5% дял в компанията - един от най-големите дялове. Акциите на Intel скочиха с 30% при предварителните търговии след обявяването на новината.

Какво включва партньорството?

Сделката предвижда съвместното развитие на няколко поколения x86 продукти, които ще комбинират силните страни на двете компании. За потребителския пазар, Intel ще произвежда Intel x86 RTX SOC чипсети, които интегрират x86 CPU процесор с RTX GPU от Nvidia в един компактен пакет. Тези чипове ще използват усъвършенствания NVLink интерфейс вместо традиционния PCIe, осигурявайки до 14 пъти по-висока пропускливост и значително по-малко времезакуснение.

За разлика от предишния опит на Intel с AMD при Kaby Lake-G чиповете от 2017 година, новите продукти ще предлагат uniform memory access (UMA), което означава, че и CPU, и GPU ще имат достъп до един и същи пул памет. Това представлява значително техническо подобрение спрямо по-старата архитектура.

По същия начин работят мобилните чипсети, а и M серията на Apple.

За обикновените потребители, тези интегрирани решения ще бъдат особено привлекателни за тънки и леки геймърски лаптопи и компактни компютри.

Това директно заплашва позицията на AMD, която дълго време доминира пазара на APU (Accelerated Processing Units), които са с подобна концепция.

Intel, която контролира около 79% от пазара на лаптоп процесори, сега ще може да предложи интегрирани решения с GPU технологии от Nvidia - компанията, която притежава 92% от пазара на геймърски видеокарти.

В корпоративния сектор, Intel ще произвежда персонализирани x86 процесори специално за AI инфраструктурните платформи на Nvidia. Тези CPU ще използват NVLink Fusion технологията за по-ефективна комуникация с GPU ускорителите на Nvidia, което е критично важно за AI приложения, които изискват множество GPU да работят заедно при обработката на огромни количества данни.

Важният контекст

Инвестицията от 5 милиарда долара идва в критичен момент за Intel, която преживява трудности с поддържането на високите капиталови разходи, необходими за конкуренция с другия голям производител на чипове TSMC.

Това е третата голяма инвестиция в Intel наскоро - американското правителство купи акции за 10 милиарда долара, а Softbank инвестира 2 милиарда.

Въпреки новото партньорство, Nvidia подчерта, че остава ангажирана с други обявени продуктови планове, включително ARM-базираните GB10 Grace Blackwell процесори и следващото поколение Vera CPU. Това означава, че сътрудничеството с Intel ще бъде допълнение към съществуващите инициативи, а не замяна на тях.

Продуктите от новото партньорство все още са в много ранни етапи на разработка, като се очаква пускането им на пазара да отнеме поне година, а вероятно и повече. Въпреки това, ангажиментът за планове няколко генерации напред показва сериозността на инвестицията в x86 екосистемата.