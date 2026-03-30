Американският фармацевтичен гигант Eli Lilly сключи сделка за 2,75 милиарда долара с базираната в Хонконг Insilico Medicine — компания за разработка на медикаменти чрез генеративен изкуствен интелект, съобщават световните агенции.

Споразумението предвижда Insilico да получи 115 милиона долара авансово, а останалата сума ще бъде изплатена поетапно — при достигане на регулаторни и търговски резултати, заедно с отчисления върху бъдещи продажби.

Според условията на сделката Lilly ще получи изключителен лиценз за разработване, производство и комерсиализиране разработките на Insilico в избрани терапевтични области. Сътрудничеството между двете компании не е ново — то датира от 2023 г., когато е подписано споразумение за лицензиране на AI-базиран софтуер.

Insilico е разработила поне 28 лекарства с помощта на генеративен изкуствен интелект, като близо половината от тях вече са в клинична фаза на изпитване. Това сподели пред CNBC Алекс Жаворонков, основател и главен изпълнителен директор на компанията.

Като част от новото партньорство Insilico ще се присъедини към Gateway Labs — инкубаторът на Lilly за биотехнологично R&D.

Компанията е листната на хонконгската фондова борса от декември миналата година, а акциите ѝ са поскъпнали с над 50% от началото на 2025 г. насам. Въпреки че разработва своите AI технологии извън Китай — предимно в Канада и Близкия изток, ранните предклинични изследвания се провеждат именно там.

Според Жаворонков изкуственият интелект не само съкращава значително времето за разработка на медикаменти, но и позволява синтезирането на молекули далеч по-бързо, отколкото е възможно по традиционните методи.

"Това сътрудничество ни позволява да изследваме нови механизми и да ускорим идентифицирането на перспективни терапевтични кандидати в множество болестни области", заяви Андрю Адамс, вицепрезидент на Lilly по молекулярното откритие. Той определи AI-базирания процес на Insilico като "мощно допълнение" към клиничните възможности на Lilly.

Сделката се вписва в по-широката стратегия на Eli Lilly за задълбочаване на присъствието си на китайския пазар. Главният изпълнителен директор Дейвид Рикс взе участие в среща на високо равнище в Пекин, само седмици след като компанията обяви намерение да инвестира 3 милиарда долара в Китай през следващото десетилетие.

Засега приходите от страната представляват едва около 3% от общите приходи на компанията, но Lilly планира да разшири производствените си мощности и местните си вериги за доставки в най-големия здравен пазар в света след САЩ.

Тенденцията не е изолирана. Водещи фармацевтични компании все по-активно залагат на изкуствения интелект в научноизследователската и развойна дейност, използвайки усъвършенствани модели и автоматизирани лаборатории за повишаване на ефективността.

Тази трансформация съвпада и с намерението на американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) да намали изискванията за животински тестове — стъпка, която допълнително ускорява навлизането на AI в медицинските изследвания.