Kaizen Gaming, една от най-големите GameTech компании в света и собственик на марката за онлайн спортни залози и игри Betano, успешно завърши поредния кръг от инициативи в своята международна доброволческа програма The Collective.

В това издание, 237 служители на Kaizen Gaming участваха в дейности на 10 локации на 9 пазара, като допринесоха с общо 962 часа доброволчески труд. Работейки съвместно с неправителствени организации (НПО), програмата се фокусира върху подкрепата на проекти за екологична устойчивост, опазване на биоразнообразието и хуманно отношение към животните.

Източник: Kaizen Gaming

Освен чрез доброволен труд, Kaizen Gaming дари 80 000 евро на партньорските НПО, като така оказа пряка подкрепа на над 24 000 души и 350 животни по света. Програмата постигна и Net Promoter Score (NPS) от 94%, което показва изключително високи нива на ангажираност и удовлетвореност сред служителите и затвърждава ролята на доброволчеството като ключов стълб в културата на компанията.

В България програмата стартира през 2024 г., като до момента над 80 служители на Kaizen Gaming от офиса в София са участвали в различните издания на инициативата, полагайки близо 480 часа доброволен труд. Локалните издания в България се разработват в рамките на ключовите стълбове на програмата, включително хуманно отношение към животните; социално приобщаване и устойчивост, като в тях участват различни неправителствени организации, постигайки дългосрочни резултати и допринасяйки положително за местната общност и целите на компанията.

Почистване на околната среда и подобряване на инфраструктурата в Природен парк "Витоша", което се проведе през октомври 2024 и март 2026 г., за да спомогне за опазването на природата в планината. По време на двете инициативи доброволците боядисаха мостове, почистиха беседки и огнища и събраха близо 20 кг отпадъци от планината.

Грижа за бездомните животни в приюта на Every Dog Matters, чрез което доброволците допринесоха за подобряване условията на живот в дома и прекараха деня в компанията на животните.

Почистване на парковото пространство край дом за социални грижи, съвместно с Програма Генерация в полза на младежите, лишени от родителски грижи, и възрастните хора, живеещи там.

Събиране на хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства заедно с Фондация "Добро за всеки", при което бяха събрани 75 артикула, с които бяха подкрепени 120 семейства в Северозападна България.

"Благодарни сме на Kaizen Gaming за тяхната отзивчивост и за готовността им да подкрепят инициативи, които са в полза на обществото. За нас беше истинско удоволствие да си партнираме. Това е пример, който всички трябва да следваме в ежедневието си, за да бъде доброто споделено" - коментира Мариана Костова, основател на Фондация "Добро за всеки".

Йоана Козадину, старши мениджър "Корпоративна отговорност" в Kaizen Gaming, каза: "Мащабът и въздействието на работата, извършена от The Collective, продължават да нарастват и да постигат реално и трайно въздействие с проектите, които сме подкрепили. Вдъхновяващо е да видим резултатите, които доброволците постигнаха. От възстановяване на местообитания и грижа за дивата природа до рециклиране и усилия за възстановяване на общността, тези дейности показват как целенасоченото, практическо доброволчество може да донесе видими ползи за местните екосистеми и общности, като същевременно укрепва ангажираността и споделената цел в цялата ни организация."

От възстановяване на горите и подкрепа на усилията за рехабилитация на дивата природа в Гърция до принос към инициативи за рециклиране в Бразилия и проекти за възстановяване на биоразнообразието в Колумбия, The Collective отразява ангажимента на Kaizen Gaming да създава значимо въздействие в общностите, в които оперира.

