В края на 2026 г. в Саудитска Арабия ще потегли първият по рода си ултра луксозен влак в Близкия изток - Dream of the Desert.

Той е замислен не просто като транспорт, а като пътуващ хотел през пустинята, с цени на купетата от 8000 долара на нощ.

Двудневен маршрут без нито една спирка

Може би най-екстравагантното от предложенията на влака е точно това, което задава заглавието на този текст: двудневно пътуване, което тръгва от Рияд следобед и се завръща обратно в столицата два дни по-късно, без да спира никъде по пътя - просто обиколка през саудитската пустиня, замислена като усамотение, а не като начин за придвижване от точка А до точка Б.

Източник: Dream of the Desert

За пътниците, които искат все пак да слязат някъде, влакът ще се движи и по други маршрути: тридневно пътуване на север до Ал Ула, минаващо през праисторическите скални рисунки в Джуба и нощувка в шатри сред дюните, както и еднодневен рейс до Касим по време на Рамадан, с ифтар и сухур на борда и часове, посветени на наблюдение на звездите.

14 вагона, 33 апартамента

Влакът се състои от 14 вагона с общо 31 луксозни купета и 2 кралски апартамента, побиращи максимум 66 пътници. На борда има два вагон-ресторанта, предлагащи както традиционна саудитска кухня, така и интернационално меню с италиански акценти, изготвено от известни готвачи, а салонът е украсен с резбовано дърво, вдъхновени от пустинята цветове и златни акценти.

Източник: Dream of the Desert

Интериорът е дело на ливанската архитектка Алин Асмар д'Аман и нейното студио Culture in Architecture, като дизайнът съчетава изработени текстури, преосмислени тъкани и богати дърворезби, а осветлението разчита на лампи от муранско стъкло.

Влакът се произвежда в Италия, в заводите в Бриндизи и Бергамо, а вагоните представляват реновирани оригинални италиански композиции.

Италиански партньор с опит в луксозните влакове

Зад проекта стои италианската компания Arsenale - същата, която стои зад влака La Dolce Vita Orient Express в Италия, както и зад хотели като Soho House Roma и няколко обекта от веригата Orient Express.

Dream of the Desert е първият международен проект на компанията извън Италия, а в Рияд наскоро отвори и постоянния ѝ регионален офис, който ще управлява операциите и стратегията на влака. Оглавява го новоназначеният генерален мениджър Рафаеле Брески, който се присъединява към Arsenale Group през 2023 г. след близо две десетилетия в международното развитие и луксозното хотелиерство, а преди това е бил и партньор в McKinsey & Company, консултирайки държавни фондове и глобални инвеститори по мащабни туристически проекти.

Източник: Dream of the Desert

Маршрутът на влака е дълъг 1300 км и минава по съществуващата Северна железопътна мрежа на Saudi Arabia Railways (SAR), свързвайки Рияд с Меджмаа, Касим, Хаил, Джауф и Курайят. Резервациите вече са отворени с приоритетен достъп за предварително записалите се.

Проектът се вписва в по-широката стратегия "Визия 2030" на кралството за диверсификация на туризма чрез луксозни пътувания по релси - стратегия, която идва след рекордна за Саудитска Арабия туристическа година: 123 милиона посетители през 2025 г.

Източник: Dream of the Desert

С двойния си статут на транспортно средство и дестинация сама по себе си, Dream of the Desert цели да заеме мястото си редом до имена като Venice Simplon-Orient-Express и Royal Scotsman - с тази разлика, че той не води пътешественика никъде другаде, освен обратно там, откъдето е тръгнал.