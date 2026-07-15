Катарската авиокомпания Qatar Airways прекратява полетите между София и Доха и напуска българския пазар, а офисът на превозвача в столицата ще бъде закрит през септември и служителите му ще бъдат освободени. Това пише TravelNews, като се позовава на информация на Димитрина Горанова, заместник-председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА).
"Това е тежък удар за България, за свързаността ни с цяла Азия, Африка и Австралия, както и за туристическия бизнес", коментира тя. Qatar Airways присъства на българския пазар повече от 15 години. В най-силните периоди авиокомпанията изпълняваше до два полета дневно между София и Доха.
Междувременно дойде и прессъобщение от Министерство на туризма за среща между министъра д-р Илин Димитров с посланика на Катар Фахад Ал-Мушайри, в което обаче няма и дума за спирането на авиолинията.
Полетите изчезват от резервационните системи
След началото на военния конфликт в Близкия изток в края на февруари превозвачът преустанови полетите си, но от април започна постепенно да възстановява част от мрежата си. До неотдавна в резервационните системи на Qatar Airways все още са били налични полети до София за края на годината и за 2027 г. Впоследствие те са били премахнати, а представителите на туристическия сектор са били уведомени, че компанията закрива офиса си и прекратява обслужването на България.
Официални причини за решението не са посочени. От софийския офис на авиокомпанията са отказали коментар и са препратили запитванията към централата в Доха.
Според представители на туристическия бизнес сред възможните причини са оптимизация на дейността след конфликта в Близкия изток, недостиг на самолети и слаб интерес към България от страна на пътници от Азия.
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Цените на билетите вече се повишават
Прекратяването на полетите вече се отразява на туристическия пазар, заяви председателят на АБТТА Петър Стоянов. По думите му в момента най-удобните връзки с Азия, Африка и Австралия се осигуряват от Turkish Airlines през Истанбул и от Flydubai през Дубай. Интересът към втория вариант обаче е ограничен заради несигурната обстановка в Близкия изток.
"Вече се отразява липсата на Qatar Airways и пазарът се стесни. Цените на билетите на Turkish Airlines се увеличиха - както заради липсата на алтернативни полети, така и заради по-високите разходи за гориво", коментира Стоянов. Според него в момента голяма част от пътническия поток е концентрирана към Turkish Airlines.
Алтернатива остават полетите през големите летища в Централна и Западна Европа, но те значително удължават времето за пътуване и са по-малко предпочитани от туристите и бизнеса.
България може да привлече Etihad Airways
От АБТТА смятат, че България трябва да започне активни преговори за привличането на Etihad Airways. Базираната в Абу Даби авиокомпания разширява международната си мрежа и вече лети до Белград, Загреб, Атина и Истанбул. Очаква се превозвачът да започне полети и до Букурещ.
"Такива линии се случват на политическо ниво. Необходимо е държавата да бъде активна, ако иска България да стане част от мрежата на Etihad", коментира Стоянов. По думите му интерес към българския пазар проявяват и национални авиокомпании от Китай и Виетнам.
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Air China и Vietnam Airlines биха могли да стартират полети до София, но за това е необходимо споразумение и политическа подкрепа на високо равнище, посочват от туристическия сектор. Сред потенциалните превозвачи, които могат да бъдат поканени на българския пазар, са още Malaysia Airlines и Singapore Airlines.
Туристическият бизнес настоява за държавна намеса
От АБТТА планират да изпратят писма до Министерството на транспорта и Министерството на туризма с настояване да започнат преговори с международни авиокомпании. Според Димитрина Горанова добрата въздушна свързаност е ключова не само за туризма, но и за развитието на бизнеса. "За една дестинация като България е изключително важно да има добра свързаност. Липсата на достатъчно въздушни връзки пречи както на входящия и изходящия туризъм, така и на бизнес пътуванията", заяви тя.
Туроператорите вече срещат сериозни затруднения при организирането на групови пътувания до Азия, Африка и Австралия, тъй като възможностите за удобни връзки са все по-ограничени. Представителите на сектора настояват България да положи целенасочени усилия за привличането на нови международни авиопревозвачи, които да подобрят свързаността на страната и да повишат конкурентоспособността ѝ като туристическа и бизнес дестинация.