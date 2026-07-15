Катарската авиокомпания Qatar Airways прекратява полетите между София и Доха и напуска българския пазар, а офисът на превозвача в столицата ще бъде закрит през септември и служителите му ще бъдат освободени. Това пише TravelNews, като се позовава на информация на Димитрина Горанова, заместник-председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА).

"Това е тежък удар за България, за свързаността ни с цяла Азия, Африка и Австралия, както и за туристическия бизнес", коментира тя. Qatar Airways присъства на българския пазар повече от 15 години. В най-силните периоди авиокомпанията изпълняваше до два полета дневно между София и Доха.

Междувременно дойде и прессъобщение от Министерство на туризма за среща между министъра д-р Илин Димитров с посланика на Катар Фахад Ал-Мушайри, в което обаче няма и дума за спирането на авиолинията.

Полетите изчезват от резервационните системи

След началото на военния конфликт в Близкия изток в края на февруари превозвачът преустанови полетите си, но от април започна постепенно да възстановява част от мрежата си. До неотдавна в резервационните системи на Qatar Airways все още са били налични полети до София за края на годината и за 2027 г. Впоследствие те са били премахнати, а представителите на туристическия сектор са били уведомени, че компанията закрива офиса си и прекратява обслужването на България.

Официални причини за решението не са посочени. От софийския офис на авиокомпанията са отказали коментар и са препратили запитванията към централата в Доха.

Според представители на туристическия бизнес сред възможните причини са оптимизация на дейността след конфликта в Близкия изток, недостиг на самолети и слаб интерес към България от страна на пътници от Азия.

Цените на билетите вече се повишават

Прекратяването на полетите вече се отразява на туристическия пазар, заяви председателят на АБТТА Петър Стоянов. По думите му в момента най-удобните връзки с Азия, Африка и Австралия се осигуряват от Turkish Airlines през Истанбул и от Flydubai през Дубай. Интересът към втория вариант обаче е ограничен заради несигурната обстановка в Близкия изток.

"Вече се отразява липсата на Qatar Airways и пазарът се стесни. Цените на билетите на Turkish Airlines се увеличиха - както заради липсата на алтернативни полети, така и заради по-високите разходи за гориво", коментира Стоянов. Според него в момента голяма част от пътническия поток е концентрирана към Turkish Airlines.

Алтернатива остават полетите през големите летища в Централна и Западна Европа, но те значително удължават времето за пътуване и са по-малко предпочитани от туристите и бизнеса.

България може да привлече Etihad Airways

От АБТТА смятат, че България трябва да започне активни преговори за привличането на Etihad Airways. Базираната в Абу Даби авиокомпания разширява международната си мрежа и вече лети до Белград, Загреб, Атина и Истанбул. Очаква се превозвачът да започне полети и до Букурещ.

"Такива линии се случват на политическо ниво. Необходимо е държавата да бъде активна, ако иска България да стане част от мрежата на Etihad", коментира Стоянов. По думите му интерес към българския пазар проявяват и национални авиокомпании от Китай и Виетнам.

Air China и Vietnam Airlines биха могли да стартират полети до София, но за това е необходимо споразумение и политическа подкрепа на високо равнище, посочват от туристическия сектор. Сред потенциалните превозвачи, които могат да бъдат поканени на българския пазар, са още Malaysia Airlines и Singapore Airlines.

Туристическият бизнес настоява за държавна намеса

От АБТТА планират да изпратят писма до Министерството на транспорта и Министерството на туризма с настояване да започнат преговори с международни авиокомпании. Според Димитрина Горанова добрата въздушна свързаност е ключова не само за туризма, но и за развитието на бизнеса. "За една дестинация като България е изключително важно да има добра свързаност. Липсата на достатъчно въздушни връзки пречи както на входящия и изходящия туризъм, така и на бизнес пътуванията", заяви тя.

Туроператорите вече срещат сериозни затруднения при организирането на групови пътувания до Азия, Африка и Австралия, тъй като възможностите за удобни връзки са все по-ограничени. Представителите на сектора настояват България да положи целенасочени усилия за привличането на нови международни авиопревозвачи, които да подобрят свързаността на страната и да повишат конкурентоспособността ѝ като туристическа и бизнес дестинация.