Полша направи нова стъпка към изграждането на първата си мина за полихалит. Това е минерал, използван в производството на многокомпонентни торове и смятан за важен за продоволствената сигурност и суровинната независимост. Проектът се реализира от полския минен гигант KGHM съвместно с властите в Поморското войводство.

С подписването на ново споразумение партньорите преминават към следващия етап от проекта PUCK, който предвижда изграждането на подземна мина в района на Пуцкия залив на Балтийско море. До началото на реалния добив обаче предстоят години на подготовка, проучвания и административни процедури.

Проектът е базиран на находището "Миерошино", разположено на около 10 км западно от град Владиславово. Геоложките му запаси се оценяват на над 300 милиона тона, а площта му е приблизително 55 кв. км.

Предварителната концепция предвижда изграждането на подземна мина с 2 шахти с дълбочина между 750 и 800 м, както и преработвателно предприятие.

Източник: KGHM

Какво представлява полихалитът?

Полихалитът е естествен минерал, съдържащ калий, калций, магнезий и сяра, който се използва като суровина за производството на многокомпонентни торове. Според KGHM разработването на находището може да има важно значение за развитието на модерното земеделие и за намаляване на зависимостта на Полша от вносни суровини.

"В бъдеще полихалитът, добиван по проекта PUCK, може да има съществено значение за продоволствената сигурност и суровинната независимост на Полша", заяви президентът на KGHM Ремигиуш Пашкевич.

Ако бъде реализиран по план, проектът ще доведе до изграждането на първата полихалитна мина в Полша. Реализация, която ще осигури на страната собствен източник на суровина за производството на торове.