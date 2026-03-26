Китайската минна компания Zijin Mining Group планира да открие още тази година една от най-големите литиеви мини в света в Демократична република Конго. Това може значително да промени баланса на пазара на ключовия метал за производството на батерии.

Става дума за проекта Маноно в югоизточната част на страната - находище, което компанията придоби през 2023 г. и разработва с ускорени темпове. Според публикуван на 20 март доклад, мината трябва да влезе в експлоатация през юни и при пълен капацитет ще може да произвежда около 130 000 тона литиев карбонат годишно.

По оценки на консултантската компания CRU Group това ще постави Маноно сред най-големите находища на твърдоскален литий в света, като само няколко гигантски мини в Австралия имат по-голям производствен потенциал.

Очаква се до 2028 г. проектът да осигурява около 5% от глобалния добив на литий, който се използва в електромобили и системи за съхранение на енергия.

Спорове за собственост и интерес от САЩ

Проектът има сложна история. Австралийската AVZ Minerals продължава да претендира за правата върху находището, след като лицензът й беше отнет от властите в Конго преди 3 години, a част от концесията беше предоставена на китайската компания. Компанията е започнала арбитраж срещу държавата, докато южната част на находището привлича интереса на KoBold Metals - подкрепена от инвеститори като Бил Гейтс и Джеф Безос.

Според информация на Bloomberg представители на администрацията на Доналд Тръмп дори са обсъждали възможност американска компания да придобие дял в проекта, което показва колко стратегически е ресурсът.

Добив за милиарди и нова рафинерия

Стойността на проекта се оценява на около $1,4 милиарда, като при пълен капацитет се очаква мината да произвежда до 875 000 тона литиев концентрат годишно. Компанията планира и изграждане на рафинерия, която ще преработва около 500 000 тона концентрат годишно в литиев сулфат - междинен продукт за батерийната индустрия.

Zijin Mining Group притежава близо 55% от проекта, а останалият дял е на конгоанската държава. Групата има и участия в големи медни мини в страната, включително в комплекса Камоа-Какула, както и активи в Азия, Африка и Южна Америка, което я превръща в един от водещите производители на злато и мед в света.

Африка се превръща в ключов източник на литий

Африканските държави, водени от Зимбабве, все по-бързо се утвърждават като важен доставчик на литий за доминираната от Китай индустрия за батерии. Анализатори отбелязват, че забраната за износ на литиев концентрат от Зимбабве прави навлизането на новата мина в Конго особено важно за пазара в краткосрочен план.

Проектът Маноно идва в момент на силно търсене на суровини за електромобили. Това неминуемо засилва геополитическата конкуренция между Китай, САЩ и западните инвеститори за контрол върху стратегическите минерали, смятат експерти.