Глобалният недостиг на кобалт може да продължи до края на десетилетието, след като ограниченията за износ от Демократична република Конго продължават да свиват предлагането и да тласкат цените нагоре. Това предупреждава в нов анализ търговската компания Darton Commodities.

Африканската страна, която е най-големият производител в света, осигурява над 70% от световните доставки на метала, който е ключов за производството на батерии, електромобили, както и за авиационната и отбранителната индустрия. През миналата година правителството първо въведе пълна забрана за износ, а по-късно наложи строги квоти с цел да ограничи свръхпредлагането и да повиши цените.

След въвеждането на ограниченията референтните цени на кобалта са се повишили с над 160%, показват данни на Fastmarkets. Кобалтовият хидроксид пък - основният продукт, който се изнася от страната, е поскъпнал повече от 4 пъти. В резултат на това през миналата година на пазара се е появил дефицит от над 82 000 тона.

Според Darton ограниченията са довели до рязък технически недостиг, който временно е бил компенсиран от запаси, натрупани преди забраната. Тези резерви обаче се изчерпват, което увеличава риска от продължителен недостиг в следващите години.

Глобалното производство на рафиниран кобалт е намаляло с около една пета през 2025 г. - първият спад от пет години. Очакванията са дефицитът да бъде по-малък тази година, но пазарът да остане в недостиг всяка година до 2030 г., което започва да оказва натиск върху производителите по цялата верига - от добива до батериите.

Според анализаторите Конго може частично да облекчи квотите за износ през тази година, за да избегне рязко свиване на търсенето, но при запазване на по-високи цени в условия на ограничено предлагане.

Въпреки че забраната беше заменена с квоти, доставките се възстановяват бавно заради новите административни процедури. Очаква се първите по-големи количества суровина да пристигнат в Китай през май или юни, докато вносът на смесена хидроксидна утайка от Индонезия продължава да расте.

Зависимостта от алтернативни източници обаче също крие рискове, включително проблеми с наличността на руда, прекъсвания в производството и екологични ограничения в Югоизточна Азия.

Според Darton ограниченията в Конго са показали колко уязвима остава глобалната верига за доставки на кобалт и вече стимулират инвестиции в заместители и нови технологии.