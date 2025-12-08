Властите на Демократична република Конго са определили нови условия за износителите на кобалт, според правителствен документ, видян от Reuters. Това потенциално би усложнило още, наскоро въведената квотна система за износ, тъй като страната се стреми да запази строг контрол върху ключовия метал за производство на батерии.

Новите условия изискват от минните компании, наред с други неща, да платят предварително 10% лицензионна такса в рамките на 48 часа и да си осигурят сертификат за съответствие, се казва в документа.

Демократична република Конго замени продължилата с месеци забрана за износ със система от квоти през октомври, целяща да увеличи държавните приходи и да затегне надзора в страната, която произвежда повече от 70% от кобалта в света, който е ключов компонент в батериите за електрически превозни средства.

Откакто забраната е отменена не са извършени доставки в чужбина, тъй като производителите искат яснота и работят за спазване на правилата за съответствие, пише Reuters.

Въпросният документ определя процедурите за износителите, включително задължителна проверка на квотите, съвместно вземане на проби, претегляне и запечатване на партидите и издаване на нов сертификат за проверка на квотите (AVQ) от Органа за регулиране и контрол на пазарите на стратегически минерални вещества.

AVQ трябва да придружава документите за износ, заедно с контролен списък със сертификати от множество агенции. Правилата влизат в сила незабавно.

Износителите трябва също така да платят предварително 10% такса за добив върху разпределените квоти в рамките на 48 часа след подаване на декларации за произход и продажби, и да получат "разписка за освобождаване" преди митническото оформяне. Освен това, всички пратки с минерали ще бъдат подложени на физически проверки и са под междуведомствен надзор.

Проблеми пред износителите на кобалт

Конго е разпределила 18 125 метрични тона експортни квоти за кобалт за четвъртото тримесечие на 2025 г. и планира те да са 96 600 тона за 2026 г. Най-големият производител е китайската CMOC, както и "Гленкор", получили най-големите квоти.

Властите на Конго предупредиха, че неспазването на новите правила може да доведе до сериозни санкции, включително отнемане на лиценз.

Анализаторът от Panmure Liberum, Дънкан Хей коментира: "Променящите се правила за износ на Конго не предлагат сигурност — исканията за лицензионни възнаграждения в последния момент и сложната документация ще поддържат износа и цените нестабилни."

По-нататъшната несигурност на доставките може да "подкопае" търсенето на батерии, каза още Дънкан Хей пред Reuters.

Кобалтът в момента се търгува около 24 долара за фунт, или 52 910 долара за тон, в сравнение с 16 долара за фунт, или 35 275 долара за тон през август. Цените се покачват, откакто достигнаха деветгодишно "дъно" от около 10 долара за фунт през февруари, когато беше въведена забраната за износ от страната.