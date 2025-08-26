Министерството на отбраната на САЩ се стреми да закупи кобалт за своите стратегически запаси за първи път от десетилетия, което е поредният ход за укрепване на вътрешните доставки на критични метали, съобщава Mining.

Агенцията за отбранителна логистика (DLA) търси оферти за до 7500 тона кобалт през следващите пет години в рамките на договор на стойност до $500 милиона, според тръжните документи, цитирани от Bloomberg.

Това е първият път, когато DLA се стреми да закупи кобалт от 1990-а година насам. Търсенето на ключовия метал се е увеличило драстично през последните години поради употребата му в батерии, но той е от решаващо значение и за редица приложения във военните системи.

Източник: Macquarie Research

Покупката на Пентагона подчертава промяната в мисленето на правителството за такива метали и би била сериозна намеса на пазара на кобалт, както и около една шеста от некитайските доставки на кобалт от легиран клас. Това се случва, след като цените вече се покачиха заради забрана за износ от водещия производител на метала Демократична република Конго.

Сплавите на основата на кобалт се използват в боеприпаси и реактивни двигатели, а металът е от решаващо значение и за производството на магнити, използвани в клапи, колесници и повърхност за управление на полета на самолет.

В продължение на много години DLA беше продавач, а не купувач на кобалт, тъй като съкращенията на бюджета през 90-те години на XX век и в началото на XXI век я доведоха до продажбата на някогашните гигантски запаси, натрупани по време на Студената война.

През последните години обаче осигуряването на вериги на доставки на метали като кобалт се превърна в политически приоритет, за да се намали зависимостта от Китай. Пекин доминира в преработката на кобалт и други метали за батерии, като натрупа значителен собствен държавен запас чрез Националната администрация за хранителни и стратегически резерви, по-известна като Бюрото за държавни резерви.

Според търговци този ход от страна на САЩ вероятно ще повиши цените на кобалта, особено на метала от легиран клас, който е малка част от общия пазар.