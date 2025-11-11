Минната компания Serbia Zijin Copper doo Bor обяви, че планира добив на мед в три нови мини в Сърбия, като инвестицията само в първата от тях е в размер на $117 милиона, предават местните медии. Дружеството е подало заявление и до съответното сръбско министерство за изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда за експлоатацията на рудните тела Cementacija 2 и Cementacija 3 в находището Kraku Bugarescu - Cerovo Cementacija, съобщава eKapija.

Находището се намира на 13 километра от Бор и на два километра от село Мали Кривел, и е разположено на билото на хълма Краку Бугареску. Проектът представлява продължение на десетилетия минна дейност в този регион .

Заявката е изготвена от Минно-геоложкия факултет на Белградския университет, а проектът се основава на предишни одобрения от Министерството на минното дело и енергетиката от 1991 г. и 2018 година.

Производство на 3,5 милиона тона руда за седем години

Разработването на мината е планирано на пет фази. Откритият рудник Cementacija 2 проектиран за годишно производство от 3,5 милиона тона руда, а планираният експлоатационен живот на мината е седем години. Проектът се оценява на нетна стойност от 117 щатски долара при най-добрия сценарий, което го прави една от най-значимите инвестиции в минния сектор в Сърбия през последните години.

Източник: iStock

Разширяване на хвостохранилището

Общото количество хвостохранилище, което ще се генерира по време на експлоатацията, е 61,1 милиона тона. За нуждите на експлоатацията на откритите рудници Cementacija 2 и "3, съществуващите хвостохранилища на открития рудник Cementacija 1" ще бъдат разширени. След разширението, то ще има достатъчен капацитет по време на планираната експлоатация от 61,9 милиона тона хвостохранилище.

Добивът на руда в мини 2 и 3 ще се извършва по т.нар. прекъсната технология, която включва сондиране, взривяване, товарене и транспортиране на полезни суровини до първичната трошачка, транспортиране и обезвреждане на хвостохранилище, обезводняване и спомагателни работи.

Проектът ще засегне водното течение на река Церова, чието естествено корито преминава между мината и пътищата за достъп, така че, според заявката, се планира да се извърши отклонение и полагане на тръбопроводи на коритото на реката, както и изграждане на подпорна брегова стена, надолу по течението, в частта на пътния насип.

Припомняме, че през декември 2023 г. Конституционният съд на Република Сърбия отмени решението на Министерството на минното дело и енергетиката, което позволи на Zijin "незаконно да раздели проекта" в Кривеле и по този начин да избегне цялостна оценка на въздействието върху околната среда.

Съдът постанови, че проучването трябва да обхване всички аспекти на проекта, включително експлоатацията, откриването на мината, обезвреждането на хвостохранилищата и дългосрочните последици за околната среда, и че не може да се ограничава до отделни фази.