Канадската компания Dundee Precious Metals, която държи на златните находища "Челопеч" и "Ада тепе" в България съобщи, че е регистрирала допълнителни залежи от висококачествена мед, злато и сребро в находището Думитру Поток, близо до златния си проект "Чока Ракита" в Източна Сърбия.

Сондажите в Думитру Поток са достигнали 131,6 метра със съдържание от 3,93% меден еквивалент, включително 1,53% мед, 2,41 г/т злато и 12 г/т сребро от дълбочина 1126 метра, предават местните медии. Друг сондаж на 76 метра е намерил нови 2,47% меден еквивалент с 1,01% мед, 1,43 г/т злато и 10,37 г/т сребро от 1277 метра.

На този фон Dundee публикува резултатите от своите проучвателни програми "Ракита Норт" и "Фрасен", като заяви, че планира да публикува първите оценки на ресурсите до края на годината, пише SeeNews.

След последните резултати, от компанията заявиха, че ще увеличат планираните разходи, свързани със сръбската програма за проучване, от 24 милиона евро до над 30 милиона евро. Дружеството планира да пробие допълнителни 15 000 до 20 000 метра до края на 2025-а година.

През декември Dundee обяви резултатите от предварително проучване за проекта Coka Rakita. Минната компания заяви по това време, че прогнозната нетна настояща стойност на проекта след данъци при 5% дисконтов процент възлиза на 735 милиона щатски долара.

Предварителното проучване за осъществимост се основава на оценка на минералните резерви от 6,6 милиона тона при 6,38 грама на тон за 1,36 милиона унции злато. Строителството на мината е планирано да започне през 2026 г., като първото производство е планирано за 2028-а година. Първоначалните капиталови разходи по проекта за "Чока Ракита" са около 379 милиона долара.

Наред с проекта "Чока Ракита", Dundee притежава и златния проект "Тимок" в Сърбия, на около 3 км северозападно от "Чока Ракита". В момента обаче компанията е спряла работата по "Тимок", за да се съсредоточи върху "Чока Ракита".

В региона канадското дружество има серизони активи в България, включително златно-медната мина "Челопеч" и златната мина "Ада Тепе". По-рано този месец компанията завърши придобиването на "Адриатик Металс", операторът на проекта "Вареш" за сребро, олово, цинк и злато в Босна и Херцеговина.