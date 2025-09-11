Водещият международен доставчик на цветни метали и една от най-големите компании за рециклиране на мед в света - "Аурубис", обяви подписването на споразумение с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за инвестиционен заем в размер на €200 милиона. Финансирането с петгодишен падеж ще подкрепи инвестиции в два стратегически проекта на групата - разширяване на рафинирането на мед в завода в България и повишаване на капацитета за рециклиране на метали и на мерките за опазване на околната среда в завода в Германия.
"С ЕИБ печелим силен европейски партньор, който подкрепя стратегическите ни инвестиции в устойчиво бъдеще. Този финансов ангажимент е признание за социалната значимост и високото качество на нашите инвестиционни проекти. Благодарение на изгодните условия на заема, ние можем допълнително да диверсифицираме базата си за финансиране", заяви Щефен Хофман, главен финансов директор на "Аурубис".
Как "Аурубис" ще икономиса ток, достатъчен за малък град
Стотици електродвигатели ще бъдат подменени и така ще се спести ток колкото за малък град
И двата проекта допринасят за устойчивото производство на метали и подкрепят ключови политики на ЕС като икономически растеж, регионално развитие и устойчиви бизнес практики за създаване на нови работни места.
Източник: iStock
Медта е "скритият гръбнак на съвременния живот"
Според представителите на компанията осигуряването на критични суровини като рафинираната мед и разширяването на възможностите за рециклиране в ЕС са от ключово значение за устойчивото развитие и конкурентоспособността на европейската индустрия.
"Медта е скритият гръбнак на съвременния живот - тя осветява домовете ни и захранва смартфоните ни, движи иновациите в електрическите автомобили и възобновяемата енергия. Първият заем на ЕИБ след приемането на новата ни цялостна стратегия за критичните суровини ще стимулира рециклирането на мед, ще укрепи европейските вериги за създаване на стойност и ще ускори прилагането на Закона за критичните суровини на ЕС", коментира Николa Беер, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.
Това е първото финансиране на ЕИБ в сектора след приемането по-рано тази година на новата стратегия на Групата на ЕИБ за гарантиране на европейския достъп до суровини от критично значение и активно подкрепя прилагането на Закона за критичните суровини на ЕС.
Източник: Aurubis
50% увеличение на капацитета за производство на рафинирана мед в България
Като част от своята корпоративна стратегия, "Аурубис" ще инвестира 120 млн. евро за разширяване на капацитета за производство на рафинирана (катодна) мед в завода до Пирдоп и Златица, за да посрещне нарастващото европейско търсене.
Проектът е част от програмата "Инвестиции за прогрес. България 2027" на обща стойност над 400 млн. евро и е най-голямата единична инвестиция на "Аурубис" в България след придобиването на завода през 2008 г. Тя ще позволи производствения капацитет да бъде увеличен с приблизително 50% до 340 000 тона рафинирана мед годишно. Въвеждането в експлоатация се предвижда за финансовата 2025/2026 г.
Разширяването ще подпомогне икономическото развитие на България, ще покрепи износа - рафинираната мед е сред основните експортни стоки на страната - и ще създаде нови работни места.
Източник: GettyImages
Значителни инвестиции в разширяване на рециклирането и оптимизиране на материалните потоци
Заемът от ЕИБ ще подкрепи и инвестиционната програма "Комплекс Рециклиране Хамбург" на стойност 190 млн. евро. Новото съоръжение в завода на Групата в Хамбург, Германия, ще рециклира около 30 000 тона скрап допълнително, както и по-големи количества междинни продукти от металургичния процес, като така се затварят вътрешни и външни материални цикли и се увеличава приноса към кръговата икономика. "Аурубис" очаква производството да започне през следващата финансова година.
Медта играе ключова роля за енергийния преход, изкуствения интелект и центровете за данни, както и за сигурността на Европа. С увеличения капацитет Групата "Аурубис" ще бъде по-добре позиционирана при растящото търсене на мед в ЕС. Експертите прогнозират, че глобалното търсене на метала ще се удвои до 2050-а година.