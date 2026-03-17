Цените на една от любимите напитки на руснаците, а именно водката, се покачват с рекордни темпове в Русия. За период от само два месеца ръстът е с над 6%, става ясно от данни на Росстат, цитирани от независимия вестник "Верстка". От началото на годината цената на литър водка в Русия се е увеличила средно от 897 до 952 рубли (около 10 евро).

Скокът идва едновременно със спада на продажбите на водка на национално ниво и това е факт, въпреки че най-известната напитка в страната остава дълбоко вкоренена в ежедневието на хората. Междувременно е отчетен ръст в покупката на различни медикаменти срещу махмурлук в аптеките, пише шведското издание Dagens.

Според The ​​Moscow Times това е най-стръмното увеличение на цената на водката, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г.

Защо обаче поскъпва водката? Това е предизвикано до голяма степен от новите данъчни политики и държавните регулации. Една от тях е повишението с 11,35% на акцизите върху твърдия алкохол (18%). Миналата година същият акциз се е увеличил с 10,61%. Руското Министерство на финансите пък повиши минималната цена на дребно на половинлитрова бутилка водка от 349 на 409 рубли на 1 януари тази година.

Според актуални данни, миналата година продажбите на алкохолни напитки със съдържание на етилов алкохол над 9% са спаднали с 1,1%, на коняк с 9,2%, а на водка с 3,6%. Много експерти отдават спада в продажбите на увеличението на акцизите и минималните цени, както и на цялостното обедняване на руското население.

Все по-голям брой руснаци се оплакват от нарастващите разходи за живот, казвайки, че покачването на цените на всичко - от комунални услуги до храна и алкохол - оказва все по-голямо натоварване върху портфейлите им. През последните седмици социалните медии бяха залети с видеоклипове, показващи купувачи, които сравняват текущите цени с тези от миналата година, пише The Moscow Times.

Според проучване от 2025 г. руснаците харчат около 12 000-12 500 рубли (около 130 евро) на човек на месец за хранителни стоки в малките градове и селските райони, 14 500-15 000 рубли (около 157 евро) в големите градове и до 18 000 рубли (около 189 евро) в Москва.