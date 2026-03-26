€1,46 € за литър бензин и €1,62 за литър дизел - такива са средните цени на горивата в България за днес според платформата Fuelo.net. Пропан-бутанът е цена от 0,67 евро, а метанът - 1,14 евро.

В рамките на последния месец цените на горивата продължават да се повишават, като най-осезаем е скокът при дизела. Само днес той добавя един евроцент към средната си цена, а в рамките на седмица скокът е с 8 евроцента (5,19%) - от 1,54 евро до 1,62 евро.

За месец той е прибавил цели 35 евроцента или 27,56 на сто.

Подобна е и траекторията на премиум дизела - 5,75% скок за седмица (10 евроцента) и 22,67% за месец (или 34 евроцента) до €1,84 за литър.

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,06 евро за литър или с 4,29 на сто за изминалата седмица. Към 19 март той се е търгувал по 1,40 евро за литър, а в периода 20-22 март цената се е задържала на 1,43 евро, достигайки 1,46 евро за литър към днешна дата. На месечна база поскъпването възлиза на 0,20 евро за литър или 16,13 на сто.

При бензин А100 премиум също се отчита възходяща тенденция. За седмица цената му се е повишила с 0,06 евро за литър, или 3,73 на сто - от 1,61 евро на 19 март до 1,67 евро към момента. На месечна база ръстът е 0,20 евро за литър или 13,61 на сто.

Метанът е стабилен ценово на фона на войната в Близкия Изток, докато при пропан-бутана имаме скок от 15,52% за месец.

Припомняме, че от вчера беше активирана мярката за месечна помощ от €20 за най-нуждаещите се граждани, засегнати от високите цени на горивата и инфлацията.

Две категории лица ще могат да се възползват от нея - хората, които вече получават средства от Агенцията за социално подпомагане, както и граждани с ниски доходи, които ще трябва да подадат заявление.

От НАП следят ежедневно цените на горивата, като данните за бензин А95 и дизел се публикуват публично. Извършени са проверки на над 800 бензиностанции, като според финансовия министър всяко поскъпване трябва да бъде резултат от по-високи доставни цени, а не от спекулативно поведение.

Правителството подготвя и пакет от мерки за бизнеса, който ще бъде обявен след срещи със секторните организации.