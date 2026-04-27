За всяка напитка в пластмасова бутилка или метален кен ще бъде въведен депозит за опаковката. Тоест, ще плащаме повече пари. Това става ясно от промени в Закона за управление на отпадъците, публикувани за обществено обсъждане от Министерство на околната среда и водите и цитиран от "Сега". Депозитната такса е дължима извън основната цена на напитката. Срещу всяка върната опаковка в съответните пунктове на националната мрежа обаче, на клиента ще се възстановява пълният размер на този предварително платен депозит.

Връщането на бутилката вече ще означава връщане на пари обратно в джоба ви, а не купон за отстъпка от сметка в хипермаркет. Няма да е необходимо да купувате нещо друго, за да оползотворите върнатия депозит, както беше досега.

Повече за депозитната система

Новият проект надгражда предишните опити и адресира основните критики на бизнеса. Тогава браншът се противопостави на идеята само държавата да упражнява тази дейност.

За разлика от отхвърления вариант, настоящият модел въвежда национален депозитен оператор. Системата ще стартира с пластмасови бутилки и метални кенове, с план за последващо включване и на стъклените бутилки.

Националният оператор ще има задачата да изчисли депозита така, че той да бъде достатъчен, за да мотивира потребителите.

От една страна, той трябва да е "привлекателен" за връщане - тоест да си струва разходката до пункта. От друга страна, той трябва да остане незабележим за крайния избор на потребителя в магазина, за да не пострада потреблението.

Защо се въвежда?

България е притисната от европейските изисквания за рециклиране на опаковки до 3 литра. Страната не може да постигне задължителния минимум от 80% събираемост по досегашния начин. Не разполагаме и с точни данни за реалните нива на отпадъците.

Настоящият модел за разделно събиране се оказва неефективен, тъй като не успява да обхване значителна част от пластмасовите и металните опаковки. Поради липсата на финансови стимули за потребителите и липсата на глоби за неправилно изхвърляне, бутилките масово се озовават в природата или в общия боклук.

Съществуващите системи за разделно събиране не осигуряват достатъчно високи нива на събираемост на опаковките за напитки, особено за пластмасови бутилки (PET) и метални опаковки, посочват от екоминистерството.

Моделът ще помогне на страната да избегне тежки санкции от Европейския съюз. Успехът на системата сега зависи от балансираното решение на националния оператор.