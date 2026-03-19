Словакия може да въведе по-високи цени на дизела за чуждестранни шофьори. Този ход е част от мерки за ограничаване на т.нар. "горивен туризъм" и за изравняване на цените с тези в съседните държави. Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо, цитиран от местни медии.

По думите му правителството анализира вариант, при който чужденци да плащат повече за гориво, като една от обсъжданите възможности е по-високата цена да се прилага след зареждане над определено количество. Не се изключва и вариант бензиностанциите да ограничават количеството гориво, което може да бъде заредено, както и да се забрани пълненето на туби.

Фицо подчерта, че кабинетът не планира въвеждане на ценови тавани или намаляване на данъци, а разчита на саморегулация от страна на основния доставчик на горива в страната - Slovnaft.

Премиерът обясни, че след последните поскъпвания на международните пазари дизелът в Словакия остава по-евтин в сравнение с други страни от Вишеградската група. Това води до засилен интерес от чуждестранни шофьори, особено от Полша и Чехия. Целта на правителството е цените на горивата да бъдат сходни с тези в Полша, Чехия и Унгария и по-ниски от Австрия.

По данни на словашки медии в началото на седмицата литър дизел на бензиностанции на Slovnaft извън магистралите се е продавал за около 1,534 евро, докато в Чехия средната цена е била значително по-висока.

Фицо предупреди, че ситуацията на международните петролни пазари може да се влоши допълнително заради напрежението в Близкия изток. "Иран не е Венецуела, има всички предпоставки този конфликт да продължи", заяви той.

Премиерът отново разкритикува прекъсването на доставките по петролопровода "Дружба" и заяви, че според него Словакия и Унгария са сред най-засегнатите от ограниченията върху руския петрол.