Словакия ще проведе на 4 юли референдум, на който гражданите ще решат дали да бъдат отменени пожизнените плащания за бивши премиери и председатели на парламента, включително действащия министър-председател Роберт Фицо. Решението беше обявено от президента Петер Пелегрини.

В същия ден избирателите ще гласуват и по втори ключов въпрос - дали да бъде възстановена закритата специализирана прокуратура, която до неотдавна разследваше тежки престъпления, корупция и организирана престъпност.

Референдумът е иницииран след петиция на опозиционната партия "Демократи", която е събрала над 350 000 подписа - минималният праг, необходим по закон за провеждане на национално допитване. Пелегрини уточни, че в допитването няма да бъде включен въпрос за предсрочни парламентарни избори, тъй като подобна формулировка е обявена за противоконституционна с решение на Конституционния съд от 2021 г.

Т. нар. пожизнени плащания в Словакия се изплащат на премиери и председатели на парламента, които са били на поста поне два мандата. Те представляват месечна сума, равна на заплатата на действащ депутат, и бяха въведени като мярка за повишаване на сигурността на високопоставени политици.

Режимът на обезщетенията беше разширен след опита за покушение срещу Роберт Фицо през 2024 г., когато той беше прострелян и тежко ранен по време на предизборна среща - събитие, което предизвика силен обществен и международен отзвук. Преди това подобни пожизнени плащания се предоставяха единствено на бивши президенти.

По-късно през 2024 г. правителството на Фицо прокара и друга спорна промяна - закриването на специализираната антикорупционна прокуратура, която се занимаваше с дела за корупция, организирана престъпност и екстремизъм. Решението предизвика остри критики в страната и в чужбина, както и многократни протести в словашките градове.

Словакия има ограничена история на успешни референдуми - единственият валиден вот досега е през 2003 г., когато страната одобри членството си в Европейския съюз. Останалите допитвания са се проваляли заради ниска избирателна активност.