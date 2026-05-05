Правителството в Братислава задължи държавната газова компания да напълни хранилищата си до исторически високи нива преди следващата зима — на цена от 64 милиона евро за данъкоплатците.

Словашкото правителство нареди на държавния газов монополист Slovenský plynárenský priemysel (SPP) да натрупа 17,5 тераватчаса (ТВч) природен газ в подземните си хранилища — около 1,6 млрд. куб. метра.

Графикът предвижда 5,6 ТВч до 1 юли, 13 ТВч до 1 септември и пиковото ниво от 17,5 ТВч да бъде достигнато поне за един ден между октомври и декември, пише газовият анализатор на ICIS Брендан А'Хърн, цитиран от CEE Energy News.

Повече от необходимото

SPP се нуждае само от 8 ТВч, за да покрие собствените си ангажименти към клиентите. Правителството изисква двойно повече — допълнителните 9,5 ТВч са буфер за националната сигурност, не за търговски нужди.

Проблемът е, че пазарът не дава стимул за подобно натрупване. Сезонната разлика между летните и зимните цени на газа в момента е ниска, което прави мащабното складиране финансово неизгодно за всяка търговска структура.

Затова държавата ще компенсира SPP за разходите по допълнителните обеми. Очакваната сметка е около 64 милиона евро, като вероятно ще бъде поета чрез намаляване на дивидентите, които SPP изплаща в държавната хазна, посочи експертът.

Словакия и руският газ

Словакия е сред страните в ЕС с най-дълбока историческа зависимост от руски газ. Прекратяването на транзитното споразумение между Русия и Украйна в края на 2024 г. постави страната пред необходимостта да диверсифицира доставките си, въпреки че премиерът Роберт Фицо нарича плановете на ЕС за пълно излизане от руски енергоносители "икономическо самоубийство".

Централна Европа днес разчита на три алтернативни оси на доставки: LNG терминала "Крък" в Хърватия с капацитет 6 млрд. куб. метра годишно, азерски газ по тръбопровода TAP с 10 млрд. куб. метра и реверсни потоци от съседни държави.

SPP вече работи с диверсифицирано портфолио от доставчици, включително BP, ExxonMobil, Shell, RWE и Eni.