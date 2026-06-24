Американският президент Доналд Тръмп атакува публично петролните компании, обвинявайки ги, че умишлено не прехвърлят към потребителите рязкото поевтиняване на суровия петрол. В публикация в Truth Social държавният глава заяви, че Big Oil "не намаляват цената на колонката съразмерно с рязко по-ниските цени, които плащат за петрол", и поиска от Министерството на правосъдието незабавно да започне разследване.

"Цените на бензина трябва да започнат да падат много по-бързо от това, което виждам!", написа Тръмп, без да назовава конкретни компании.

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Към 24 юни 2026 г. американският бенчмарк WTI се търгува около 72,52 долара за барел, а международният Brent - около 76,38 долара. От пиковете си след началото на конфликта с Иран петролните цени са се сринали с близо 40%.

Само за последния месец суровият петрол е поевтинял с около 14 долара за барел.

Картината по американските бензиностанции е по-различна. Средната цена на бензина в САЩ е около 3,906 долара за галон - с над 14% под майския връх, но все още чувствително над 2,764 долара, отчетени в началото на януари преди избухването на войната.

Най-скъп е бензинът в Калифорния - 5,56 долара за галон, а най-евтин - в Индиана, където е 3,32 долара.

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Именно това разминаване - петролът пада с 40%, бензинът с 14% - е в основата на обвинението, че петролните гиганти "изстискват" потребителите.

На събитие в Мак Тракс в Пенсилвания ден преди публикацията си, Тръмп обеща на привържениците си, че "петролът ще тръгне надолу" и ще повлече след себе си цената на всичко останало. Критиците, според него, "или завиждат, или са лоши хора, или са глупаци" - думи, написани отново в Truth Social.

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Атаката срещу нефтените компании показва доста сериозен обрат в отношението на Тръмп към сектора. По време на кампанията си през 2024 г. той открито поиска от ръководителите на енергийните гиганти да наберат 1 милиард долара за преизбирането му, представяйки приноса като "сделка" срещу данъчни облекчения и снети регулации.

Индустрията не закъсня с отговора - 75 милиона долара отидоха директно към кампанията и свързани с нея комитети, а допълнителни 104 милиона бяха похарчени за лобиране само през 2025 г.

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Веднъж завърнал се в Белия дом, Тръмп изпълни обещанията си: 18 милиарда долара данъчни стимули за нефто-газовия сектор, "демонтаж" на регулациите за автомобилни емисии, ускорен процес за сливания и придобивания.

Само в първите си 100 дни от втория мандат той отмени над 145 екологични норми - повече, отколкото за целия си първи мандат. Администрацията дори използва федерални правомощия, за да подкрепи малка петролна компания в конфликта с Калифорния заради спорен тръбопровод.

Зад сегашните обвинения в "грабеж" се крие ясна предизборна логика. Ноемврийските междинни избори за Конгреса са на хоризонта, а републиканците са с минимални мнозинства и социология, която предвещава в най-добрия случай тежки битки, а все по-вероятният сценарий е те да не бъдат спечелени. Президентът в прав текст казва, че мнозинство на Демократическата партия в Камарата на представителите и Сената означава импийчмънт за него.

Затова и Тръмп се нуждае от потребители, доволни от цените на бензина и така не е изненада, че публичният натиск върху нефтените компании е толкова видим и директен.