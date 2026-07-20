Глобалната петролна и газова индустрия пренасочва капитали към Югоизточна Азия и Латинска Америка заради продължителните нарушения в корабоплаването през Ормузкия проток. Това заяви изпълнителният директор на Eni S.p.A Клаудио Дескалци, цитиран от OilPrice.com

Пред парламентарна комисия той подчерта, че геополитическите рискове в Близкия изток ще останат постоянни дори след евентуално стабилизиране на региона. Според него големи производители като Русия и държавите от Персийския залив ще се сблъскат с дългосрочни ограничения в доставките, което трайно ще преначертае глобалните енергийни потоци.

Югоизточна Азия вече отчита ръст на финалните инвестиционни решения за добив на природен газ, който може да увеличи регионалното производство с около 18%. В този контекст Eni и малайзийската PETRONAS създадоха Searah - съвместно предприятие с равни дялове, което консолидира 19 газови активи в Индонезия и Малайзия.

Целта е ускоряване на ключови проекти и значително разширяване на добива в региона. Основните операции са концентрирани около дълбоководните разработки на Eni в басейна Кутей край Източен Калимантан, включително проектите North Hub и South Hub.

Паралелно с това Южна Америка преживява мащабна трансформация, подкрепена от десетки милиарди долари инвестиции в мегапроекти, които да гарантират глобалните доставки. Аржентина и Гаяна се оформят като двата двигателя на този подем, разширявайки бързо нефтения и газовия профил на континента.

Eni и базираната в Абу Даби XRG участват в развитието на около 30‑милиардния LNG комплекс Argentina LNG (ARGLNG) в провинция Рио Негро. Успоредно с това се строи и 527‑километровият магистрален газопровод на стойност 1.2 млрд. долара, който ще транспортира газ от басейна Неукен към атлантическото крайбрежие.

Дескалци подчертава и стратегическата роля на Северна и Субсахарска Африка за дългосрочната енергийна сигурност на света. Eni вече има значително присъствие в региона, който формира около 19% от общото производство на компанията.

Според него африканските държави ще останат ключови за балансирането на глобалните енергийни потоци, особено в контекст на засилващи се геополитически напрежения и променящи се маршрути за доставка.