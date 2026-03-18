Италианската компания Eni откри две нови находища на природен газ и кондензат в Либия, в резултат на проучвателна кампания, стартирана през последните месеци.

Две съседни геоложки структури - Bahr Essalam South 2 (BESS 2) и Bahr Essalam South 3 (BESS 3) - бяха проучени чрез сондажи B2 16/4 и C1-16/4, на около 85 километра от брега, на около 200 метра дълбочина и на 16 километра южно от газовото находище Bahr Essalam, съобщи компанията.

И двата сондажа са срещнали минерализирани пластове във формацията Metlaoui, основната производствена формация в района. "Данните от сондажите показват отлично качество на резервоара, а производствените тестове вече потвърдиха продуктивността на първия сондаж", отбелязат от Eni.

Първоначалните оценки показват, че BESS 2 и BESS 3 съдържат общо над 28 милиарда кубически метра газ. "Близостта им до съществуващите съоръжения на находището Bahr Essalam, най-голямото морско газово находище в Либия, което се разработва от 2005 г., ще ускори развитието чрез свързване със съществуващи съоръжения. Газът ще бъде предназначен както за вътрешния пазар на Либия, така и за износ за Италия", се казва в изявлението.

Eni работи в страната от 1959 г. и сега е водещият международен енергиен оператор в Либия, с общ добив около 162 000 барела петролен еквивалент на ден през 2025 г. Компанията сега реализира три проекта, два от които са планирани да стартират през тази година.

Откриването на двете големи находища идва в много подходящ момент на компанията и за Италия, предвид затруднените даставки на петрол и газ заради войната в Иран, както и свързаните с това "галопиращи" цени на природния газ.