Турският президент Реджеп Тайип Ердоган представи нов пакет от мащабни данъчни стимули, който включва 20-годишно освобождаване от данъци за чужденци, които се преместват в страната, както и рязко намаление на корпоративните ставки за износители и производители.

Мерките, обявени в Истанбул и подлежащи на одобрение от парламента, са част от стратегията на Анкара да позиционира Турция като глобален център за инвестиции, капитал и таланти в условия на засилена икономическа и геополитическа несигурност.

Най-радикалната мярка е 20-годишно освобождаване от данъци върху доходи от чуждестранни източници и капиталови печалби за лица, които не са били данъчни резиденти на Турция през последните 3 години и се установят в страната. Облагане ще има само за доходи, реализирани в Турция.

Предвижда се и фиксиран 1% данък върху наследства и дарения за тази група, както и облекчен режим за репатриране на активи от чужбина.

Рязко сваляне на корпоративните ставки

Корпоративният пакет предвижда намаляване на данъка за производители-износители от 25% на 9%, а за останалите експортни компании - до 14%. Особено агресивна е мярката при транзитната търговия, където печалбите в рамките на Истанбулския финансов център ще бъдат практически освободени от данък, а извън него 95% от доходите ще бъдат изключени от облагане.

Ердоган представя реформата като част от амбицията Турция да се превърне в самостоятелен център в новия многополюсен икономически ред, а не просто транзитна икономика между Европа и Азия. Паралелно се създава и единна инвестиционна платформа ("one-stop shop"), която да обедини всички административни процедури за бизнеса в една дигитална система.

Законодателният пакет предстои да бъде внесен в парламента, като конкретните параметри все още могат да претърпят промени. Анализатори обаче вече поставят под въпрос баланса между агресивните данъчни стимули и дългосрочната фискална устойчивост.