Северна Корея е спечелила до 14 милиарда щатски долара за три години, доставяйки оръжия и изпращайки военен персонал, за да помогне на Русия във войната й срещу Украйна. Това показват данните от борсовия индекс Nikkei.

Според Bank of Korea икономическият растеж на Северна Корея е достигнал 3,7% през 2024 г. - най-високото ниво от осем години. След този растеж БВП на Северна Корея възлиза на около 26,6 милиарда щатски долара.

Според твърденията, около 10 000 военнослужещи от севернокорейските специални сили са разположени на фронтовата линия в Украйна, заедно с хиляди инженери и стотици оператори на дронове. Има и планове за изпращане на допълнителни 30 000 войници. Севернокорейският персонал получава около 2000 щатски долара на месец, докато семействата на загиналите в бой може да получат компенсации и елитни жилища в Пхенян.

Северна Корея също е доставяла на Русия балистични ракети KN-23, артилерийски снаряди и ракетни системи за залпов изстрел. В замяна на военна помощ Северна Корея получи чужда валута, енергийни ресурси, хранителни доставки и военни технологии от Русия.

Източник: EPA/БГНЕС

В доклада се отбелязва, че това подкопава ефективността на глобалните икономически санкции, наложени на Северна Корея през 2016 г. заради нейните ядрени опити и изстрелвания на балистични ракети.

Нам Джин Уук от Корейския институт за развитие предупреди, че увеличените военни доставки за Русия могат да предизвикат дългосрочни промени в индустриалната структура и технологичните възможности на Северна Корея.

Бързият растеж на отбранителната индустрия и подобрените енергийни доставки вече имат положително въздействие върху условията на живот в севернокорейската столица. Свидетели казват, че броят на скъпите коли по улиците се е увеличил значително през 2025 г. в сравнение с предишни години.

Докладът също така отбелязва, че Япония и Южна Корея са използвали военновременното търсене като двигател на икономическия растеж след Втората световна война.

През февруари 2024 г. Русия частично размрази севернокорейски активи, които бяха замразени под санкциите на ООН в руска банка и вероятно даде на Пхенян достъп до международната финансова система в замяна на оръжия за войната срещу Украйна. Москва възобнови износа за Северна Корея през юни 2023 г.