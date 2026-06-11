Сирия се позиционира като стратегически енергиен коридор в момент, когато войната между САЩ, Израел и Иран затвори практически Ормузкия проток и принуди Ирак и страните от Персийския залив да търсят алтернативни маршрути за износ на петрол, пишат медии от региона.

На форума на Atlantic Council по глобална енергетика във Вашингтон тази седмица сирийският министър на енергетиката Мохамед ал-Башир заяви, че Дамаск разглежда кризата като "възможност да предефинира позицията на Сирия като активен партньор и жизненоважен регионален хъб, допринасящ за регионалната и международната енергийна сигурност."

Изпълнителният директор на Syrian Petroleum Company Юсуф Кабляви беше още по-директен: кризата около Ормузкия проток дава на страната "шанс и възможност да бъде хъб или транзитна земя за иракско гориво и петрол."

Камиони, тръбопроводи и средиземноморско пристанище

Думите не остават само на хартия - хиляди иракски цистерни вече преминават на сирийска територия, за да доставят суров петрол до средиземноморското крайбрежие. Ирак започна да изнася петрол с автомобилен транспорт през Сирия, след като конфликтът наруши корабоплаването през протока, през който преминаваха около 20 милиона барела дневно - около 20% от световните петролни доставки.

Иракска държавна компания е подписала договори за доставка на около 650 000 тона мазут месечно за периода април-юни 2026 г. Първите 70 цистерни преминаха в Сирия през граничния пункт Рабия-Ярубия на 1 май - след като той беше отворен отново за пръв път от повече от десетилетие.

За Ирак е особено важно да може да изнася петрол, тъй като икономиката на страната се крепи практически изцяло на него и в момента финансовата ситуация е катастрофална по думите на самият премиер на страната.

В средата на април гръцкият танкер Asahi Princess акостира на терминала в Баниас, за да натовари първия товар иракски мазут с дестинация европейски пазари. Конвоите продължават да растат - само тази седмица над 150 цистерни са влезли в Сирия.

По данни на заместник-директора на Syrian Petroleum Company Ахмад Кабджи, Ирак транспортира около 15 000 тона петрол дневно до Баниас, където той се складира, като обемите могат да достигнат един милион барела.

Следващата стъпка е много по-мащабна. Кабляви представи планове за изграждане на нов тръбопровод Киркук-Баниас - около 1200 километра от петролния район Киркук до сирийското средиземноморско пристанище. Оригиналният тръбопровод е построен през 50-те години на миналия век и не се използва от 2003 г., когато е пренасял до 300 000 барела дневно.

Иракският министър на петрола Хаян Абдул-Гани заяви през март, че двете страни предпочитат изграждането на изцяло нова интегрирана линия, а не рехабилитация на повредения оригинал. Предварителните оценки поставят разходите над 4,5 милиарда долара, с планиран капацитет от 1,5 милиона барела дневно и срок на изпълнение около 36 месеца. Кабляви уточни, че проектът е обсъден с американския енергиен секретар Крис Райт и се ползва с подкрепата на Вашингтон.

Инвестиции и нови партньорства

Ал-Башир обяви стратегически партньорства с редица глобални компании, сред които Chevron, ConocoPhillips, TotalEnergies, GE и HKN Energy, както и споразумение за инвестиции от 7 милиарда долара с катарската UCC Holding в областта на електроенергетиката, инфраструктурата и възобновяемата енергия.

В напреднал стадий са и преговори с италиански и други европейски фирми, както и с турски и компании от Персийския залив. Кабляви очаква стабилизиране на местното производство до края на 2026 г. и прогнозира, че добивът може да достигне един милион барела дневно до 2030 г. В началото на годината се постигаха едва 10% от това.

Контекстът е важен: Сирия преживя 14 години на гражданска война, които опустошиха индустрията ѝ, в това число - и енергийния сектор. Блокирането на морските пътища и все по-ясните индикации, че скоро плаването през Ормузкия проток няма да е свободно, са добра новина само на едно място - в Дамаск.