Поредните 12 инвестиционни споразумения, този път - на стойност 14 милиарда долара, подписа Сирия с международни партньори. Под ръководството на временния президент Ахмед Аш Шараа Дамаск се отваря за чуждестранния капитал - най-вече от Турция, Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ, но не само.
Сред най-значимите договори са този за ново летище в Дамаск за 4 милиарда долара с катарската компания UCC Holding и този за изграждане на метро в сирийската столица за 2 милиарда долара с Националната инвестиционна корпорация на ОАЕ.
Стана ясно кой ще плати дълговете на Сирия към Световната банка
Богатите страни от Персийския залив разширяват влиянието си
Тези два проекта сами по себе си струват 6 милиарда долара и представляват ключова част от плана за възстановяване на столицата. Някои части от нея почти не пострадаха от дългогодишната гражданска война, но други бяха почти напълно сринати в сраженията между режима на сваления Башар Асад и различни бунтовнически групировки.
Допълнително, италианската инженерна компания UBAKO ще изгради небостъргача Damascus Towers на стойност 2 милиарда долара.
Инвестиционните споразумения покриват области като инфраструктура, транспорт и недвижими имоти, насочени към съживяване на пострадалата от 14-годишната гражданска война икономика. През юли Сирия вече подписа инвестиции на стойност 6,4 милиарда долара със Саудитска Арабия.
Турция също се позиционира като ключов партньор в процеса на възстановяване. Министърът на търговията Йомер Болат обяви, че турските банки се подготвят да започнат дейност в Сирия в близко бъдеще. Анкара, която подкрепяше опозиционните сили по време на конфликта, сега се превърна в главен външен съюзник на новото правителство.
Преди войната най-голямата турска банка Ziraat Bank водеше преговори за създаване на банка в Сирия с местен партньор през 2010 г., но плановете бяха спрени заради конфликта. Турските предприемачи, водени от строителни компании, са готови да играят активна роля във възстановяването, включително в инфраструктурата и социалното жилищно строителство.
Държавата доставяща около половината газ за България, ще започне износ за Сирия
Доставките ще минават през наша съседна държава
Важна стъпка в енергийното сътрудничество е започналият в събота износ на газ. Синьото гориво идва от Азербайджан, като транзитът през южната ни съседка към Сирия се очаква да достигне около 6 милиона кубически метра дневно, като годишният план предвижда износ от 1,2 милиарда кубически метра.
Газът ще се използва за рестартиране на електроцентрали с обща мощност от 1200 мегавата. Болат подчерта, че газопроводът Турция-Сирия ще задоволи електрическите нужди на 5 милиона домакинства и изрази готовност за по-нататъшно развитие на сътрудничеството с общи енергийни проекти.
Модернизират се и граничните пунктове между двете страни за улесняване на търговията и подобряване на сигурността. "Нашите камиони вече няма да се нуждаят от прехвърляне на товари на сирийската граница," обясни Болат.
Плановете са Алепо да се превърне в силен логистичен център, а транзитният транспорт към страните от Залива ще се възобнови.
Всичко това изглежда много обещаващо, но има едно голямо условие - новата власт в Дамаск да гарантира спокойствие и сигурност в Сирия. В страна, която е дала дом на най-различни етноси с история на насилие помежду си, това е много голямо предизвикателство и сблъсъците между друзи и бедуински племена от последните седмици са показателни.