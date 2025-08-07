Поредните 12 инвестиционни споразумения, този път - на стойност 14 милиарда долара, подписа Сирия с международни партньори. Под ръководството на временния президент Ахмед Аш Шараа Дамаск се отваря за чуждестранния капитал - най-вече от Турция, Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ, но не само.

Сред най-значимите договори са този за ново летище в Дамаск за 4 милиарда долара с катарската компания UCC Holding и този за изграждане на метро в сирийската столица за 2 милиарда долара с Националната инвестиционна корпорация на ОАЕ.

Тези два проекта сами по себе си струват 6 милиарда долара и представляват ключова част от плана за възстановяване на столицата. Някои части от нея почти не пострадаха от дългогодишната гражданска война, но други бяха почти напълно сринати в сраженията между режима на сваления Башар Асад и различни бунтовнически групировки.

Допълнително, италианската инженерна компания UBAKO ще изгради небостъргача Damascus Towers на стойност 2 милиарда долара.

Инвестиционните споразумения покриват области като инфраструктура, транспорт и недвижими имоти, насочени към съживяване на пострадалата от 14-годишната гражданска война икономика. През юли Сирия вече подписа инвестиции на стойност 6,4 милиарда долара със Саудитска Арабия.

Турция също се позиционира като ключов партньор в процеса на възстановяване. Министърът на търговията Йомер Болат обяви, че турските банки се подготвят да започнат дейност в Сирия в близко бъдеще. Анкара, която подкрепяше опозиционните сили по време на конфликта, сега се превърна в главен външен съюзник на новото правителство.

Преди войната най-голямата турска банка Ziraat Bank водеше преговори за създаване на банка в Сирия с местен партньор през 2010 г., но плановете бяха спрени заради конфликта. Турските предприемачи, водени от строителни компании, са готови да играят активна роля във възстановяването, включително в инфраструктурата и социалното жилищно строителство.

Важна стъпка в енергийното сътрудничество е започналият в събота износ на газ. Синьото гориво идва от Азербайджан, като транзитът през южната ни съседка към Сирия се очаква да достигне около 6 милиона кубически метра дневно, като годишният план предвижда износ от 1,2 милиарда кубически метра.

Газът ще се използва за рестартиране на електроцентрали с обща мощност от 1200 мегавата. Болат подчерта, че газопроводът Турция-Сирия ще задоволи електрическите нужди на 5 милиона домакинства и изрази готовност за по-нататъшно развитие на сътрудничеството с общи енергийни проекти.

Модернизират се и граничните пунктове между двете страни за улесняване на търговията и подобряване на сигурността. "Нашите камиони вече няма да се нуждаят от прехвърляне на товари на сирийската граница," обясни Болат.

Плановете са Алепо да се превърне в силен логистичен център, а транзитният транспорт към страните от Залива ще се възобнови.

Всичко това изглежда много обещаващо, но има едно голямо условие - новата власт в Дамаск да гарантира спокойствие и сигурност в Сирия. В страна, която е дала дом на най-различни етноси с история на насилие помежду си, това е много голямо предизвикателство и сблъсъците между друзи и бедуински племена от последните седмици са показателни.