Брутният вътрешен продукт на Турция се очаква да надмине 1,4 трилиона долара до края на годината, обяви министърът на търговията на южната ни съседка Юмер Болат, цитиран от в. "Хюриет".

Той отбеляза, че БВП на страната през 2002 г. е бил едва $238 млрд. (т.е. около два пъти сегашния български - б.р.), а през миналата година е достигнал $1,32 млрд.

Средният темп на растеж на икономиката е бил 5,3% през този период, като за последното десетилетия Турция е сред най-динамично растящите в света, похвали се Болат, като не пропусна да отбележи, че възходът съвпада с идването на власт на Партията на справедливостта и развитието на Реджеп Ердоган.

При износа на стоки скокът е от 36 млрд. долара през 2002 г. до 262 млрд. долара през 2024 г. За първите 7 месеца от тази година вече е реализиран износ за над 156 млрд. долара, като почти по равно принос за него имат автомобилната промишленост, текстилното производство, химическата индустрия и енергетиката и земеделието.

"През юли преминахме границата от 25 млрд. долара (износ на месец - б.р.) за първи път. На 28 март имахме рекордните $2 млрд. за ден. Към юли износът ни 12 месеца назад достига $269,4 млрд. - най-високото ниво в историята на страната", подчерта Болат.

Турция ударно развива своята индустрия, като от началото на новия век тя се "изкачва" по веригата и вече има много производства с висока добавена стойност.

Обезценяването на валутата имаше тежък ефект върху гражданите, но пък улеснява износа, като фактор е и че Анкара има относително балансирани отношения както със Запада, така и с Русия, а и разширява влиянието си в Близкия Изток. Това отваря вратите към огромна част от пазарите по света.