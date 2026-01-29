Турция може да играе "ключова роля" в развитието на енергийния сектор в Либия. Това заяви либийският министър на петрола и газа Халифа Абдулсадек, цитиран от Daily Sabah. Министърът се позовава на техническия опит на Анкара и разширяващия се сондажен флот.

Коментарът на Абдулсадек дойдоха, докато северноафриканската държава планира първия си кръг на търгове за проучване на петрол от повече от 17 години. Очаква се резултатите да бъдат обявени следващия месец.

Турските компании са проявили силен интерес към кръга на търговете, заяви той пред Анадолската агенция (AA).

"Турция има висок потенциал да осигури определени блокове, особено в офшорни находища По отношение на сеизмичната дейност и сондажните операции Турция притежава както опита, така и флота, необходими за работа в офшорни зони."

Абдулсадек говори в кулоарите на срещата на върха за енергетика и икономика на Либия (LEES) в Триполи. Двете страни се споразумяха да разширят и диверсифицират сътрудничеството си в енергийния сектор по време на среща на високо ниво. Министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар ​​заяви, че 2026 г. ще бъде "значима година" в сътрудничеството между Турция и Либия.

"Това ще бъде енергийната година и обемът на търговията ще достигне много по-високи нива", заяви Байрактар ​​след разговори в Триполи.

Източник: iStock

Либия е един от най-големите производители на петрол в Африка и член на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК). Чуждестранните инвеститори са предпазливи да влагат пари в Либия, която потъна в хаос, след като подкрепено от НАТО въстание свали и уби дългогодишния диктатор Муамар Кадафи през 2011 г.

Тя остава разделена между признатото от ООН правителство на запад и неговия източен съперник, подкрепен от военния командир Халифа Хафтар. Споровете между тях относно приходите от петрол често водят до затваряне на нефтени находища и прекъсване на добива.

Рязко увеличение на добива

В момента приоритетът на Либия е рязкото увеличение на добива на суров петрол и природен газ.

"Нашата краткосрочна цел е да увеличим производството до 1,6 милиона барела на ден до края на 2026 година. През следващите години се стремим да достигнем 2 милиона барела на ден."

В момента производството се оценява на около 1,4 милиона барела на ден. По-рано официални лица заявиха, че страната се нуждае от между 3 и 4 милиарда щатски долара, за да достигне ниво на добив от 1,6 барола на ден.

Абдулсадек подчерта и тясното сътрудничество с Турция в енергийния сектор, отбелязвайки силните институционални връзки с Турската петролна корпорация (TPAO) и Министерството на енергетиката и природните ресурси на страната. Спаред министъра участието на Турция в либийския енергиен сектор ще генерира взаимни икономически ползи.