Навлизаме в сезона на активното пролетно пътуване, но този път няма да е към плануваните дестинации. Или поне няма да е със самолет. Причината - войната на няколко хиляди километра, която блокира протока, през който минава петролът за самолетното гориво.

Британският авиационен сектор е под натиск. Летище "Хийтроу" и други големи аерогари са най-тежко засегнати от логистични проблеми с горивото. Кризата вече доведе до отмяна на полети, а регионалният превозвач Skybus беше принуден да закрие един от маршрутите си заради непосилните цени на керосина.

Според оценка на фирмата за енергиен анализ Kpler, френските летища може да са следващите потърпевши от кризата.

Специализираното издание Argus предупреди за потенциален недостиг, въпреки че към този момент летищата на Стария континент разполагат с достатъчно гориво.

Майкъл О'Лиъри, главен изпълнителен директор на най-голямата авиокомпания в Европа Rynarair, заяви пред медии, че обмисля да отмени около 5 до 10% от полетите си през късната пролет и лятото в случай, че войната продължи през май и юни. Авиокомпаниите няма да могат да избират кои маршрути да отменят. Всичко ще зависи от това кои летища изостават с гориво.

Дефицитът на гориво е от преди войната

Европа е в капана на структурен дефицит на самолетно гориво, който започна още преди напрежението в Близкия изток. Санкциите срещу руския петрол прекъснаха традиционните доставки, а затварянето на европейски рафинерии сви локалното производство.

По данни на Международната асоциация за въздушен транспорт, Европа е нетен вносител на самолетно гориво, като близо една трета от нуждите на региона се покриват от външни доставки.

Заобиколни маршрути и скъпо гориво

За капак на всичко, пилотите са принудени да правят огромни заобикаляния, за да избегнат военните зони. Това означава повече време в небето, повече изгорено гориво и по-високи разходи за всеки изминат километър.

"1150 полета вероятно ще продължат да бъдат заседнати от пренасочвания всеки ден през лятото, докато конфликтът продължава в сегашната си форма", става ясно от европейската организация за въздушно движение Евроконтрол.