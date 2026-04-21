Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупреди, че няколко европейски държави могат да се изправят пред недостиг на авиационни гориво (керосин) още през летния сезон, ако Близкоизточната криза продължи. Европа получава около 75% от керосина си от държавите в Персийския залив.

Сред най-силно (от потенциално) засегнатите е Германия, която е с най-голямата икономика в Европа, и вече обсъжда евентуално приоритетно разпределение на керосина, при което с предимство ще се ползва армията.

Германската министърка на икономиката (ще) обсъжда с представители на авиационната индустрия на страната, ситуацията със снабдяването с керосин.

Става дума за това, как може да бъде използван националният резерв от керосин на Германия, както и как да се гарантира вносът и да се поддържа производството на керосин в местните рафинерии. По нейните думи, сигурността на снабдяването (засега) е гарантирана. Между държавите, доставящи суров петрол на Германия, са: Казахстан, Норвегия и САЩ.

Канцлерът на Гермаиня Фредрих Мерц от своя страна обяви, че скоро ще свика Националния съвет за сигурност заради опасенията относно енергийното снабдяване. По думите му, икономиката и гражданите трябва да могат да разчитат, че снабдяването с основните горива като дизел, бензин и авиационно гориво ще остане гарантирано.