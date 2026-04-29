Едва около шест седмици - толкова покриват запасите от авиационно гориво на Европа според Международната агенция по енергетика. След това започва неизбежната отмяна на полети.

Доставките от Близкия Изток очевидно няма скоро да бъдат възстановени и така централна роля в усилията за преодоляване на кризата придобива рафинерията Dangote в Нигерия.

Европа е в капан

Затварянето на Ормузкия проток след американско-израелските удари срещу Иран откъсна Европа от Персийския залив — традиционен източник на близо 75% от вносното й авиационно гориво, или около 375 000 барела дневно.

Според данни на фирмата за проследяване на стоки Kpler, през април не е било зареждано реактивно гориво от Близкия изток, предназначено за Стария континент.

Алтернативите са ограничени: Китай и Южна Корея въведоха ограничения върху износа, за да защитят вътрешните си пазари, а индийски рафинерии са засегнати от санкциите на ЕС върху продукти от руски суров петрол.

Европейската комисия твърди, че в момента "няма реален недостиг" и че не очаква отмяна на полети това лято. Въпреки това призна, че подготвя "координирани мерки" за извънредни ситуации, включително евентуално освобождаване на запаси от петрол за спешни случаи.

Запасите в хранилищата на хъба Амстердам-Ротердам-Антверпен паднаха до най-ниското си ниво от март 2023 г. насам. Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол предупреди: "Скоро ще чуем новини, че полети от точка А до точка Б се отменят заради липса на гориво." KLM вече спря 160 полета за предстоящия месец, които смята са финансово нерентабилни.

Нигерия влиза в играта

Рафинерията Dangote — най-голямата в Африка, с капацитет от 650 000 барела дневно, се превръща в ключов алтернативен доставчик.

Износът на авиационно гориво от Нигерия за Европа достигна около 66 000 барела дневно през април — рекордно ниво според данни на Kpler и LSEG.

Географският фактор е в полза на Нигерия: танкер от Лагос достига европейски пристанища за почти половината от времето, необходимо на кораб от Персийския залив, без да навлиза в спорни води. Производството на рафинерията отговаря на европейските стандарти за гориво с ниски нива на сяра без допълнителна преработка.

Достатъчно ли е?

Отговорът засега е доста категорично "не". Анализаторите на Kpler предупреждават, че дори при максимален капацитет на Dangote и рекордни американски доставки, наличните обеми не могат напълно да заместят изгубените от Залива потоци.

МАЕ изчислява, че ако Европа не успее да осигури над 50% от изгубените обеми, запасите ще паднат до критично ниво от 23 дни до юни — ниво, при което физическият недостиг ще стане реален.

Ситуацията в Нигерия е двойствена. Рафинерията изнася рекордни количества, но нигерийските авиокомпании са изправени пред горивни цени, близо три пъти по-високи от февруарските. Правителството в Абуджа задейства пакет от мерки, включително опрощаване на дългове за авиокомпании, след като браншът заплаши с пълно спиране на полетите.