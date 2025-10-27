Нигерийската петролна рафинерия Dangote Refinery, която вече е най-голямата в Африка, се готви да удвои капацитета си. С това ще се превърне в най-голямата в света в рамките на 3 години. Това съобщи собственикът й, милиардерът Алико Данготе, цитиран от местни и международни медии.

"Удвояваме производството от 650 000 на 1,4 милиона барела дневно. Това ще направи нашата рафинерия най-голямата в света", заяви Данготе, реферирайки директно към дейността на индийската Jamnagar Refinery, която в момента държи рекорда.

Ключов момент за Нигерия

Частната рафинерия Dangote, която започна работа през 2024 г., се превърна в ключов фактор за енергийната независимост на Нигерия. Страната дълги години внасяше почти целия си бензин, въпреки че е сред водещите производители на суров петрол на континента.

"Това разширение отразява нашата увереност в бъдещето на Нигерия, в потенциала на Африка и нашия ангажимент към изграждането на енергийна независимост за континента", подчерта бизнесменът.

Бързият възход на Dangote Refinery предизвика опасения сред конкурентите и синдикатите. През септември компанията въведе собствена мрежа от камиони, задвижвани с природен газ (CNG) за дистрибуция на горива.

Това предизвика стачка на шофьорите на цистерни, а синдикатите обвиниха компанията, че наема нови служители при условие, че не членуват в синдикални организации. Dangote Refinery отрече обвиненията, а след двудневна стачка на 1 октомври беше постигнато споразумение с посредничеството на правителството.

Същевременно PENGASSAN, синдикатът на работниците в нефтената и газовата индустрия, обвини предприятието, че е уволнило 800 местни работници, заменяйки ги с 2000 специалисти от Индия. Твърдение, което компанията определи като "неверно".

Бурен ръст на богатството и бъдещи инвестиции

Разширението на бизнеса неминуемо се отразява и на личното богатство на Данготе. Според индекса на милиардерите на Bloomberg, нетното му състояние е нараснало с $2,25 милиарда само през октомври, достигайки $30,3 милиарда. Това го поставя на 75-о място в света и го прави единственият африканец в Топ 100.

Преди 2 седмици Dangote Cement стартира нов завод в Кот д"Ивоар с капацитет от 3 млн. тона годишно - още една стъпка в експанзията на индустриалната империя на бизнесмена.

На 22 октомври Данготе обяви, че рафинерията планира листване на Нигерийската борса (NGX) през следващата година, като ще предложи между 5% и 10% от капитала си. Нигерийската национална петролна компания (NNPC) запазва дял от 7,2%, но може да го увеличи след старта на следващата фаза от разширението, уточни предприемачът.