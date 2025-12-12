Тазгодишните търгове за възобновяема енергия в Турция, базирани на слънчева и вятърна енергия, са генерирали около близо 617 милиона щатски долара приходи за държавата. Това заяви турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, цитиран от Daily Sabah.

Конкурсите по механизма за търгове на Зоната за възобновяеми енергийни ресурси (YEKA) са част от усилията на Турция за разширяване на капацитета за чиста енергия и ускоряване на напредъка към националните цели за възобновяема енергия.

Коментарът на Байрактар ​​дойдоха след приключването на търговете за вятърна енергия на YEKA във вторник за разпределяне на 1150 мегавата (MW) капацитет, за които министърът заяви, че са получили повече от 70 заявления.

"Достигнахме най-високите нива на оферти, които сме получавали", каза той в специално изявление.

Търговете за шест проекта бяха проведени само тази седмица, на 9 декември. Електрическата енергия, генерирана от тези централи, ще може да се продава на свободния пазар в продължение на 60 месеца след подписването на договора.

След като този период приключи, ще влезе в сила 20-годишна гаранция за изкупуване на електроенергия.

"Само от днешните търгове за вятърна енергия ще получим 208 милиона евро, които ще бъдат платени предварително на етапа на подписване на договора", заяви Байрактар.

Позовавайки се на всички търгове, проведени тази година, министърът заяви, че държавата ще получи над 530 милиона евро, докато потребителите ще се възползват от евтина електроенергия в продължение на 20 години. Проектите също така ще спестяват около 1 милиард кубически метра природен газ годишно, комевтира министърът.

"През 25-годишния им жизнен цикъл - първите пет години плюс следващите 20 години - общите икономии на газ ще достигнат 8,5 милиарда долара."

Търговете за слънчеви електроцентрали от миналия месец разпределиха 650 MW капацитет в осем различни региона. Те включват и конкурс за първата плаваща слънчева електроцентрала на Турция в западната провинция Маниса. Първият кръг от търгове през януари и февруари присъди 1200 MW за вятърни и 800 MW за слънчеви проекти.

Байрактар ​​заяви, че тазгодишните проекти YEKA ще задоволят нуждите от електроенергия на приблизително 1,5 милиона домакинства, като общият размер на проекта ще достигне 1,1 милиарда долара. Той също така подчерта законодателните промени, ускоряващи процесите на издаване на разрешителни за инвестиции във вятърна и слънчева енергия.

"След като тези проекти бъдат пуснати в експлоатация, Турция ще направи важна стъпка в своя зелен преход, намалявайки външната зависимост и увеличавайки дела на чистата енергия."

Според министъра Турция ще премине към нова фаза на разпределение на капацитета след 2026 г.

"С принципа "генериране там, където се консумира", ние се стремим да разширим допълнително сектора, от слънчеви инсталации на покриви за промишлено самостоятелно потребление до хибридни мощности и допълнително увеличение на вятърния капацитет", подчерта енергийният министър.

В момента Турция разполага с 38 000 MW комбиниран слънчев и вятърен капацитет и се стреми да увеличи тази цифра до 120 000 MW до 2035 г. Страната разполага с ограничени ресурси от петрол и природен газ и страда от висок дефицит по текущата сметка поради огромния внос на енергия. От 2005 г. насам правителството стимулира инвестициите на частния сектор във възобновяеми електроцентрали, за да намали високата си сметка за внос и да се изолира от геополитически рискове.

Въпреки че потреблението на електроенергия в Турция се е утроило през последните две десетилетия, се очаква то да се увеличи още по-бързо през следващите години поради дългосрочната енергийна трансформация. Схемата YEKA беше въведена през 2016 г., за да се улесни разпределението на земя за инвеститори, да се облекчи разгръщането на големи проекти и да се насърчи местното производство на технологии за възобновяема енергия.

По-късно правителството представи актуализации на модела, за да привлече по-голям интерес от страна на инвеститорите. Ключовите подобрения включват опростяване на процедурите за издаване на разрешения след търга и въвеждане на финансови стимули, като например освобождаване от такси за пренос.